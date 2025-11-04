Mehmet Altıparmak: "Manisa FK maçı final niteliğinde"

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Trendyol 1. Lig 13. haftasında sahasında oynayacakları Manisa Futbol Kulübü maçını "final niteliğinde" olarak nitelendirdi ve takımın alt sıralardan kurtulup üst sıralara tırmanma hedefinin altını çizdi.

Antrenman

Sivasspor, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde Manisa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmada koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma çalışması ve yarım sahada çift kale maçla tamamlandı. Altıparmak antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Altıparmak'ın değerlendirmesi

Ümraniye karşılaşmasına ilişkin değerlendirmesinde Altıparmak, "Ümraniye maçının büyük bir bölümünde konuştuklarımızı çok iyi uyguladık. Maça 1-0 yenik başlamamız, rakip zaten çok hücum yapmayan, çok defansif oynayan bir takımdı. Golü de attıktan sonra çok fazla çıkmadan kontra ataklarla oynamaya çalıştılar. Yakaladığımız pozisyonlarda 1-1’i yakalasak çok rahat maçı çevirebilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra aynı oyunumuza devam ettik, hiç geri adım atmadık. Pozisyonlar yakaladık, maçı tamamen rakip takımın sahasına yıktık. Kanatlardan geldik, şut attık, ortalar yaptık ama ne yazık ki golü bulamadık. 9 kişi kalmamıza rağmen son dakikalarda da aynı düzeni devam ettik. Belki bizim için çok önemli bir maçtı, mağlup ayrıldık ama oyun olarak bazı şeyleri en azından oyuncularımıza benimsettik. Bu hafta oynayacağımız maç bu anlamda çok önem kazandı. Bir an önce alt sıralardan çıkıp kendi yerimiz olan üst takımların arasına katılmamız gerekiyor. Bunun için de Manisa maçı final niteliğinde. Maçı kazanıp milli araya girdikten sonra yapacağımız işlerle puanlarımızı alıp üst sıradaki yerimizi alacağız" dedi.

"İyi bir takım olacağız"

Devre arası transferleriyle ilgili soru üzerine Altıparmak, "Şu an biz devre arasına kadar bunları konuşmayacağız. Bu takımla devam edeceğiz çünkü. Bu tür şeyler şu anda oynayan oyuncuları da bozabilir. Elimizdeki kadrodan en iyisini almaya çalışacağız. Gol yollarında pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Bunun için çok çalışacağız. Bir sistemden bir sisteme geçmek zor. Biz önde oynayan ve baskı yapan, gol arayan bir takım olacağız. Bu zamana kadar çok az gol attık ve az da gol yedik. Bundan sonra daha farklı bir Sivasspor olacak. Çok kaliteli bir takımımız var. Biz biraz kötü başladık ama iyi bir şekilde ligimizi bitireceğiz. İnşallah Manisa maçını kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"Eksiklerin olması önemli değil"

Sakatlık ve cezalı oyuncular hakkında konuşan Altıparmak, "Hiç önemli değil bu. 11 kişi sahaya çıktığımız sürece benden bir şey duymayacaksınız. Bu takımın kadrosunda yer alan herkes bu takımda oynayabilir. Eksiğimiz yok, 11 kişi sahadayız" diye konuştu.

"Bekir Turaç Böke’ye sahip çıkalım"

Bekir Turaç Böke'nin gördüğü karta ilişkin değerlendirmesinde Altıparmak, "Tepki gösterebilirler. Orada kart gördüğü pozisyondan önce çekme var. Çekildiği için dengesi bozuldu ve ayağını uzattı. Zaten çok kötü bir hakem triosu vardı. Çok kötülerdi hakemler. Aaron’un pozisyonu içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Bekir veya diğer oyuncular. Hepsi Sivasspor’un oyuncusudur. Kimse bilerek kırmızı kart görmez. Bu tür şeyler sadece bize zarar verir. Taraftarlardan ricamız Bekir’e ve bütün takıma sahip çıkalım. Başka Sivasspor yok" dedi.

"Tribünleri dolduralım"

Son olarak taraftarlara çağrı yapan Altıparmak, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz, İstanbul’da bizi inanılmaz desteklediler. Bu maçta oyun olarak memnun olduklarını düşünüyorum. Şimdi taraftarımıza daha fazla iş düşüyor. Bu takımın taraftara ihtiyacı var özellikle Manisa maçında. Tribünleri dolduralım ve takımımızın arkasında olalım. Onların desteğiyle bizim de sahadaki mücadelemizle 3 puanımızı alıp biran önce bu bölgeden uzaklaşalım. Sakat futbolcularımız da yavaş yavaş düzeliyorlar. Milli takım arasından sonra sakatlarımız bizimle birlikte olacak" diye konuştu.

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MEHMET ALTIPARMAK, ANTRENMAN ÖNCESİ BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI.