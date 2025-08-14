Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-off'una Yükseldi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off turuna çıktı ve rakibi Lausanne oldu. Siyah-beyazlılar, ilk maçı 4-1 kazandığı için toplamda tur atlayan taraf oldu.

Maçın kritik anları

Karşılaşma, Gabriel Paulista'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesiyle verilen penaltı sonucu başladı. 3. dakikada Carty'nin penaltı golü St. Patrick's'i 1-0 öne geçirdi. 34. dakikada McLaughlin ile skor 2-0 olurken, Beşiktaş soyunma odasına 43. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın golüyle 2-1 geride girdi.

İkinci yarıda 49. dakikada Tammy Abraham ile skor eşitlenirken, maçın dönüm noktası 79. dakikada Joao Mario'nun golüydü ve Beşiktaş rövanşı 3-2 kazandı.

Kale sorunları sürüyor

Siyah-beyazlı ekip bu sezon resmi maçlarda kalesini gole kapatamadı. Sezonun ilk resmi müsabakalarında UEFA Avrupa Ligi eleme turlarında Shakhtar Donetsk ile oynanan maçlarda İstanbul'da 4, Polonya'daki rövanşta ise 2 gol görmüştü. St. Patrick's karşısındaki iki maçta da kalesinde gol görmeye devam etti.

Taraftar protestoları

Beşiktaş taraftarları takımın oyunundan memnun olmayınca ikinci golün ardından futbolcuları yuhaladı. Golün santrası sonrası ıslık ve yuhalamalarla protesto eden taraftarlar, bir süre "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" ve "Serdal başkan Beşiktaş nerede" tezahüratları yaptı. Tribünler, ilk yarının son düdüğünden sonra da oyuncuları yuhalayarak soyunma odasına gönderdi. Ayrıca taraftarlar bir süre İsrail aleyhine tezahüratlar yaptı.

Altyapıdan gelen gol: Demir Ege Tıknaz

Beşiktaş altyapısından A takıma yükselen Demir Ege Tıknaz, siyah-beyazlı formayla profesyonel seviyedeki ilk golünü kaydetti. Karşılaşmanın 43. dakikasında fileleri havalandıran Demir Ege, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Rio Ave'de ise 4 gol atmıştı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu kısa süre sonra sakatlandı

Beşiktaş'ta 64. dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Mustafa Erhan Hekimoğlu, 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Orta sahada yaptığı koşunun ardından yerde kalan genç oyuncuya saha içinde müdahale edildi ve yerine Kartal Kayra Yılmaz girdi. Abraham'ın da oyundan çıkmasının ardından sahada santrfor orijinli bir oyuncu kalmadı ve Rafa Silva en önde görev aldı.

Joao Mario'nın golü fark yarattı

Bu sezon golleriyle öne çıkan Joao Mario, St. Patrick's ile oynanan rövanşta da boş geçmedi. 63. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren Joao Mario, 79. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi. Tecrübeli oyuncu, Shakhtar Donetsk ile İstanbul'da oynanan maçta da fileleri havalandırmış ve İrlanda'daki ilk maçta gole imza atmıştı.