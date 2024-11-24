Beşiktaş ve Göztepe 2-2 Beraberlikte İlk Yarıyı Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de Akşam Maçı: Beşiktaş - Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında stattaki rekabet, Beşiktaş ve Göztepe'nin karşı karşıya gelmesiyle alevlendi. İlk yarının sonuna gelindiğinde, mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

İlk Gol Beşiktaş'tan Geldi

Maçın başlama düdüğünden sadece 3 dakika sonra, Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağdan yaptığı ortada, Semih Kılıçsoy kendine güvenen bir vole ile topu ağlara göndermeyi başardı: 1-0.

İkinci Gol Beşiktaş'tan

İlk golün ardından 10. dakikada Beşiktaş, Rashica'nın ara pasıyla farkı ikiye çıkardı. Kaleci Lis'in ceza sahası dışına gönderdiği top, takım arkadaşı Bokele'ye çarpıp ağlara gitti ve durumu 2-0 yaptı.

Göztepe Hızla İki Gol Buldu

Ancak Göztepe pes etmedi. 12. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda, Helinton'un arka direkteki kafa vuruşu üst direğe çarptı ve Bokele'nin önüne düştü. Göztepeli oyuncu, bu fırsatı değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi: 2-1.

İlk Yarıda Eşitlik Sağlandı

Maçın 32. dakikasında Göztepe, sağ taraftan kullanılan başka bir köşe vuruşunda, Taha Altıkardeş'in kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Top, uzak direğin dibinden ağlara gitti ve durum 2-2 olarak belirlendi.

İlk yarı sonunda her iki takım da birbirine eşit şanslar vermekle birlikte, mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda hangi takımın zafere ulaşacağı merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.