Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Transferinde Hatayspor ile Anlaştı

Beşiktaş, Aboubakar İçin Transfer Anlaşmasını Tamamladı

Beşiktaş Kulübü, Kamerun'un yetenekli futbolcusu Vincent Aboubakar'ın transferi konusunda Atakaş Hatayspor ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Kulüpten Açıklama Geldi

Siyah-beyazlı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı bildiride, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda her iki taraf ve oyuncu ile mutabakata varılmıştır. Oyuncu ile aramızdaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile sonlandırılmıştır." ifadelerini kullandı. Vincent Aboubakar'ın Yeni Takımı

Bu gelişmeyle birlikte, Vincent Aboubakar, kariyerine yeni bir sayfa açarak Atakaş Hatayspor forması giyecek.