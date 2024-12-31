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Beşiktaş Yönetiminin Hedefi: Camiayı Birleştirmek

Beşiktaş'ın yeni yönetimi, camiada güven ve birlik sağlamak için çalışmalara hız vereceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:04
Beşiktaş Yönetiminin Hedefi: Camiayı Birleştirmek

Beşiktaş Yönetimi Güven ve Birlik Vurgusu Yapıyor

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Serdal Adalı'nın yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban, camiada birlik ve beraberlik sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı. Daltaban, siyah-beyazlı camianın son seçimlerde güven sorunu yaşadığını vurguladı.

Birlikte Güçlüyüz

Daltaban, "Beşiktaş, kol kola girildiği ve omuz omuza verildiği zaman, bizlerin önünde hiçbir gücün kalmayacağını herkese gösterebilecek kudrete sahip" ifadesini kullanarak, camianın kültürünü iyi bildiğini belirtti. Genel kurulun teveccühü için mutluluk duyduğunu dile getiren Daltaban, "Rekor bir katılım vardı. Bu, Beşiktaş için çok önemli ve değerliydi" diye konuştu.

Başkan Adalı'nın Sözleri Güven Vermekte

Daltaban, Başkan Adalı'nın tutamayacağı sözler vermediğini ve camianın, güvenilir bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi. "Serdal Adalı'da onu bulduğumuzu düşünüyorum" sözleriyle Adalı’ya destek verdi.

Futbolda Tek Yöneticilikle İlerleme

Daltaban, futbol takımının yönetiminin başkan Adalı'nın uhdesinde olacağını aktararak, "Futboldaki çok başlılığın Beşiktaş'a maliyetinin ne olduğunu hep birlikte gördük. Bizde asla olmayacak" dedi. Camiada mali disiplinin önemini vurgulayan Daltaban, gerçekleri söylemenin camianın bunu kabulleneceğini gösterdiğini ifade etti.

Şampiyonluk Mücadelesi İçin Hazırız

Daltaban, "Bu camia mücadeleyi görür. Biz buraya hizmet etmek için geldik" şeklinde sözlerini tamamladı. Genel kurula teşekkür eden Daltaban, camiayı mahcup etmemek için çalışacaklarını belirtti.

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