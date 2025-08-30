Beşiktaşlı Gabriel Paulista'da uyluk gerilme ve ödem tespit edildi

Lausanne maçı sonrası MR sonuçları açıklandı

Lausanne ile yapılan UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista'da gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

MR görüntülemesinde tespit edilen bulgular: uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem.

Kulüp bildirisinde, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı vurgulandı.