Beşiktaşlıları heyecanlandıran James Rodriguez açıklaması!

Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran son dakika gelişmeleri yaşanmaya başlandı. Transfer görüşmeleri yapılırken gelen teklifler ve görüşmeler merak konusu oldu. Beşiktaş'tan James Rodrigues sürprizine dair detaylar...

Beşiktaşlıları heyecanlandıran James Rodriguez açıklaması!
Yayın Tarihi:

Beşiktaş, gurbetçi ismi takımına dahil ederken De Graafschap forması giyen geç kanat oyuncusu Başar Önal ve kulübüyle beraber anlaşmalar yapıldı.  Transferin son günü hareketli geçerken Beşiktaş De Graafschap forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal ile sözleşmeler imzalandı. Siyah-beyazlıların genç oyuncunun ardından kulübüyle de anlaşmaya varıldığı haberi verildi.
james transfer
JAMES RODRİGUEZ KARARI
Ara transfer döneminin son günlerine gelirken Ernest Muci ve Al Musrati'yi kadroya dahil etmek üzere Beşiktaş James Rodrigues ile karar verilerek siyah beyazlı takım Kolombiyalı futbolcunun transfer süresincen vazgeçtiğini açıkladı. Kartal'ın yıldız ismi sakatlık riski ele alınmasıyla karar belirlendi.

Öne Çıkanlar
Galatasaray'dan sürpriz karar: Bombayı patlatacak Galatasaray'dan sürpriz karar: Bombayı patlatacak
Nakit para arayanlara İş Bankası koltuk çıktı! Kimliğiyle gelene 40.000 TL ihtiyaç kredisi! Nakit para arayanlara İş Bankası koltuk çıktı! Kimliğiyle gelene 40.000 TL ihtiyaç kredisi!
Promosyonlarda rekorlar kırılıyor! Yapı Kredi 30.500 TL'yi trink veriyor Promosyonlarda rekorlar kırılıyor! Yapı Kredi 30.500 TL'yi trink veriyor
Çok Okunanlar
Beşiktaş iki görüşmeden beklediği sonucu alamadı Beşiktaş iki görüşmeden beklediği sonucu alamadı Galatasaray'dan sürpriz karar: Bombayı patlatacak Galatasaray'dan sürpriz karar: Bombayı patlatacak Eski Beşiktaşlı Lorenz Assignon'un yeni takımı belli oldu Eski Beşiktaşlı Lorenz Assignon'un yeni takımı belli oldu Jose Mourinho'dan çok konuşulacak Messi itirafı Jose Mourinho'dan çok konuşulacak Messi itirafı A Milli Takım'a genç isim dahil oluyor! A Milli Takım'a genç isim dahil oluyor!