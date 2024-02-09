Beşiktaşlıları heyecanlandıran James Rodriguez açıklaması!

Beşiktaş, gurbetçi ismi takımına dahil ederken De Graafschap forması giyen geç kanat oyuncusu Başar Önal ve kulübüyle beraber anlaşmalar yapıldı. Transferin son günü hareketli geçerken Beşiktaş De Graafschap forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal ile sözleşmeler imzalandı. Siyah-beyazlıların genç oyuncunun ardından kulübüyle de anlaşmaya varıldığı haberi verildi.



JAMES RODRİGUEZ KARARI

Ara transfer döneminin son günlerine gelirken Ernest Muci ve Al Musrati'yi kadroya dahil etmek üzere Beşiktaş James Rodrigues ile karar verilerek siyah beyazlı takım Kolombiyalı futbolcunun transfer süresincen vazgeçtiğini açıkladı. Kartal'ın yıldız ismi sakatlık riski ele alınmasıyla karar belirlendi.



