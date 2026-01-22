BEÜ Kros Takımı Türkiye Üçüncüsü

Şampiyonada öne çıkan başarı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kros Takımı, katıldığı Türkiye Üniversitelerarası Kros Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarı elde etti.

Organizasyon, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.

Şampiyonaya Türkiye genelinden toplam 186 sporcu katıldı; bunların 80'i kadın, 106'sı erkek sporcular olmak üzere üniversitelerini takım ve bireysel kategorilerde temsil etti.

BEÜ adına yarışan sporcular, elde ettikleri derecelerle üniversiteyi başarıyla temsil etti. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencileri olan sporcular, Erkekler 8 kilometre (Uzun Kros) takım kategorisinde gösterdikleri performansla takım kupası kazandı.

Bu kategoride yarışan Taner Tunçtan, Yusuf Baydur ve Berkcan Demirtaş, takımlarıyla birlikte Türkiye üçüncüsü oldu.

Rektörün değerlendirmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversitenin üniversitelerarası spor organizasyonlarında elde ettiği bu anlamlı derecenin, spora verilen önemin ve sürdürülen altyapı çalışmalarının somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Elmastaş, "Büyük bir başarıya imza atan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizi, Antrenörümüz Doç. Dr. M. Zahit Kahraman’ı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" diyerek, üniversiteyi başarıyla temsil eden sporcuların başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

