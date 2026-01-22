Bilecik U14 Ligi: 1299 Bilecikspor Şampiyonluğa Yürüyor

16. haftada 1 maçı eksik 1299 Bilecikspor 43 puanla liderliğini sürdürüyor; Vitraspor 42, Bilecik Futbol Akademispor 34 puanla takipte.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:10
Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecikspor şampiyonluğa yürüyor

16'ncı hafta öne çıkanlar

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 16'ncı hafta geride kaldı. Haftada oynanan 5 maçta toplam 25 gol kaydedilirken, en farklı galibiyeti 4 Eylülspor aldı.

Ligin bir maçı eksik lideri 1299 Bilecikspor, Söğütspor deplasmanından 5-1 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar ise şöyle gerçekleşti:

1963 Başakspor 0-2 Osmanelispor (1963 Başakspor kendi evinde mağlup oldu),

Bilecik Futbol Akademispor 5-1 Vezirhanspor,

4 Eylülspor 8-0 Bozüyükspor (Bozüyük derbisinde farklı galibiyet),

Vitraspor 3-0 Güneşspor.

Puan durumu ve liderlik yarışı

Bu sonuçlarla 1 maçı eksik 1299 Bilecikspor 43 puanla liderliğini sürdürüyor. Onu Vitraspor 42 puan ile takip ederken, Bilecik Futbol Akademispor 34 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.

17'nci hafta fikstürü

Ligin 17'nci haftasında oynanacak maçlar şöyle:

Bozüyükspor - 1963 Başakspor, Osmanelispor - Bilecik Futbol Akademispor, Vezirhanspor - Söğütspor, 4 Eylül - Vitraspor ve 1299 Bilecikspor - Güneşspor.

