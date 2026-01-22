Balıkesir'de sömestrde kış spor okulları: Burhaniye Atatürk Spor Salonu doldu

Burhaniye Atatürk Spor Salonu'nda kış spor okullarına sömestrde yoğun ilgi oldu; bin 400 dolayında öğrenci farklı branşlarda kurslara katıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:09
Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Atatürk Spor Salonu'nda başlattığı kış spor okulları, sömestr tatiliyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Kurs saatleri, salondan daha çok öğrencinin yararlanması amacıyla erkene alındı.

Katılım ve branşlar

Burhaniye'de sömestr tatili ile birlikte yüzlerce öğrenci Atatürk Spor Salonu'nu doldurdu. Basketboldan voleybola, masa tenisinden judoya kadar farklı branşlardaki kurslara katılan gençler mutluluklarını dile getirdi. bin 400 dolayında öğrenci kurslara katıldı.

Yağmur Dönmez şöyle konuştu: "Arkadaşlarımla birlikte cimnastiğe geliyorum. Çok eğlenceli. Başka arkadaşlarıma da öneriyorum. Grubumuzla yarışmalara katıldık. Birçok madalya aldık. Öğretmenimi de çok seviyorum"

Nehir Dutgun ise, "Tatilde Atatürk Spor Salonu’nda çok güzel çalışıyoruz. Salona herkesi bekliyoruz. Yarışmalarda madalyalarımız var. Tatilde herkesi buraya bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yetkilinin açıklaması

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan ise, "Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak Atatürk Spor Salonu’nda gençlerimiz ve öğrencilerimizle birlikteyiz. Özellikle sömestr tatilinde kurslarımızı erken saate alıp çocuklarımızı biraz daha sokaklardan kurtarmak, spor aktivitelerine yönlendirmek temel hedeflerimiz arasında. Bu yıl da sömestr tatilinde basketboldan voleybola, masa tenisinden judoya ve tekvando gibi branşlarda kurslar veriyoruz. Sömestr tatilinde öğrenci sporcu sayamız çok arttı. Gelen taleplere elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Salonumuz yetmemeye başlardı. 2, 3 aydır kayıtta bekleyen öğrencilerimiz var. Grubun biri bitince diğerini alıyoruz. Amacımız bütün Burhaniyelilere spor yaptırmak" diye konuştu.

