Skriniar cezalı duruma düştü: Fenerbahçe 1-0 mağlup

Milan Skriniar, Aston Villa maçında 3. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü; gelecek hafta FCSB karşısında forma giyemeyecek.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:27
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında kaptan sarı kartla devre dışı kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, maçın 88. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Luis Godinho tarafından sarı kart gördü.

Bu sezon Stuttgart ve Ferencvaros maçlarında da sarı kart gören Slovak defans, bugün 3. kartına ulaşarak cezalı duruma düştü.

Skriniar, gelecek hafta oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

Deneyimli defans oyuncusu, Aston Villa maçında 90 dakika sahada kaldı ve yaptığı kritik müdahalelerle savunmada iyi bir performans sergiledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

