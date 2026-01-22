Skriniar cezalı duruma düştü: Fenerbahçe 1-0 mağlup

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında kaptan sarı kartla devre dışı kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, maçın 88. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Luis Godinho tarafından sarı kart gördü.

Bu sezon Stuttgart ve Ferencvaros maçlarında da sarı kart gören Slovak defans, bugün 3. kartına ulaşarak cezalı duruma düştü.

Skriniar, gelecek hafta oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

Deneyimli defans oyuncusu, Aston Villa maçında 90 dakika sahada kaldı ve yaptığı kritik müdahalelerle savunmada iyi bir performans sergiledi.

