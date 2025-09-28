Beyzbol5 Genç Milli Takımı Dünya Kupası'nda 6. Sırada

Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı 16 takım arasında 6. sırada tamamladı.

Turnuva Tepic'te sona erdi

Milli takımın da mücadele ettiği Tepic kentindeki şampiyona sona erdi. Organizasyonda Küba ikinci şampiyonluğuna ulaşırken, Tayvan 2'nci, Venezuela ise 3. sırayı aldı.

Bireysel başarı

Turnuvadaki performansıyla dikkat çeken milli sporcu Seyran Nisa Özdemir, seçildiği 'Avrupa karması takımı'na dahil edildi.