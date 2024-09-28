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BİDEV, Hakkari'de Basketbol Sahası Açtı

BİDEV, AXA Sigorta desteğiyle Hakkari'de yeni bir basketbol sahası açarak çocuklara spor olanağı sunmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:03
BİDEV, Hakkari'de Basketbol Sahası Açtı

BİDEV, Hakkari’de Yeni Basketbol Sahası Açılışı Gerçekleştirdi

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), AXA Sigorta'nın katkılarıyla Hakkari'de yeni bir basketbol sahasını hayata geçirdi. Bu girişim, çocuk ve gençlerin spor yoluyla fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak için atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Yeni Sahaların Önemi

BİDEV, dezavantajlı bölgelerdeki okullara basketbol sahaları kazandırmayı hedefleyen sosyal sorumluluk programı ile kini sekizinci sahasını Hakkari'de açtı. Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'ndaki açılışta, Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve birçok diğer yetkili katıldı.

Doğu İllere Özel Destek

BİDEV, deprem sonrasında doğu illerine yönelik destek projelerine hız verdi. Daha önce Hatay’da iki, Diyarbakır, Batman, Siirt, Malatya ve Urfa’da da birer basketbol sahası açmıştı.

Sporun Gücü ve Toplumsal Eşitlik

Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım isimli program, basketbol sahası olmayan okullara saha kazandırmak, antrenör eğitimi ve teknik malzeme desteklerini içermektedir. Destek verilecek okullarda ise sporda toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek karma basketbol takımları oluşturulmaktadır.

Arif Aytekin'den Açıklama

BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin yaptığı açıklamada, “Sosyal sorumluluk programımızla çocukların sporla tanışmalarını sağlamak ve bu yolla daha iyi bireyler yetiştirmek amacındayız. AXA Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz bu açılış, bizim için büyük bir gurur kaynağı.” ifadelerini kullandı.

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