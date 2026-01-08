Bilecik'te Gençler A (Kız-Erkek) Voleybol Grup Müsabakaları Başladı

Açılış seremonisi İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi

Bilecik'te, Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Gençler A (Kız-Erkek) Voleybol Grup Müsabakaları, İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Turnuvaya farklı illerden gelen okullar katılıyor. Genç sporcular, grup karşılaşmalarında ter dökerek hem bireysel hem de takım performanslarını sergileyecek.

Organizasyonun hedefleri arasında dostluk ve kaynaşmayı artırmak ile gençlerin sportif gelişimine katkı sağlamak yer alıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılım sağlayan tüm illerimize, okullarımıza, sporcularımıza ve hakemlerimize başarılar diler, dostluk, centilmenlik ve sportmenliğin ön planda olduğu karşılaşmalar temenni ederiz" dedi.

