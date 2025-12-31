Bilecik U16 Gençler Ligi: Osmanelispor 7’de 7 ile Liderliğini Sürdürdü

7. hafta sonuçları ve puan durumu

Bilecik U16 Gençler Ligi’nin 7’inci haftası geride kaldı. Haftada oynanan 2 müsabakada toplam 15 gol kaydedildi.

Haftanın açılış maçında Vitraspor, kendi evinde Söğütsporu 7-0 yenerken, Bilecik Gençlerbirliğispor sahasında Güneşsporu 7-1 mağlup etti.

Osmanelispor, ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşılaşmasında sahadan 3-0’lık skorla 3 puanla ayrıldı. 1299 Bilecik Spor Kulübü ise 7’inci haftayı BAY geçirdi.

Bu sonuçlarla Osmanelispor 7’de 7 yaparak liderliğini sürdürürken, 1 maçı eksik olan ve 6’da 6 yapmış durumda olan 1299 Bilecik Spor Kulübü lideri takip ediyor (18 puan).

8. hafta fikstürü

Ligin 8’inci haftası 10 Ocak günü Osmanelispor-Söğütspor maçıyla başlayacak. 11 Ocak günü ise Bilecik Gençlerbirliğispor-Vitraspor ve 1299 Bilecik Spor Kulübü-Güneşspor maçlarıyla hafta tamamlanacak.

