Bilecik U16 Gençler Ligi: Osmanelispor 7’de 7 ile Liderliğini Sürdürdü
7. hafta sonuçları ve puan durumu
Bilecik U16 Gençler Ligi’nin 7’inci haftası geride kaldı. Haftada oynanan 2 müsabakada toplam 15 gol kaydedildi.
Haftanın açılış maçında Vitraspor, kendi evinde Söğütsporu 7-0 yenerken, Bilecik Gençlerbirliğispor sahasında Güneşsporu 7-1 mağlup etti.
Osmanelispor, ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşılaşmasında sahadan 3-0’lık skorla 3 puanla ayrıldı. 1299 Bilecik Spor Kulübü ise 7’inci haftayı BAY geçirdi.
Bu sonuçlarla Osmanelispor 7’de 7 yaparak liderliğini sürdürürken, 1 maçı eksik olan ve 6’da 6 yapmış durumda olan 1299 Bilecik Spor Kulübü lideri takip ediyor (18 puan).
8. hafta fikstürü
Ligin 8’inci haftası 10 Ocak günü Osmanelispor-Söğütspor maçıyla başlayacak. 11 Ocak günü ise Bilecik Gençlerbirliğispor-Vitraspor ve 1299 Bilecik Spor Kulübü-Güneşspor maçlarıyla hafta tamamlanacak.
