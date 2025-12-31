DOLAR
Bodrum'da Yoga ve Pilatesle 2025'e Sağlıklı Veda

Bodrum Belediyesi'nin 'Kendinle Buluş, Nefes Al, Güçlen!' projesi kapsamında kursiyerler Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda 2025'i birlikte uğurladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:40
Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yoga ve pilates dersleri, yeni yıl öncesinde düzenlenen özel bir ortak etkinlikle sona yaklaştı.

Projeye ve Etkinliğe Genel Bakış

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Kendinle Buluş, Nefes Al, Güçlen!" sloganıyla yürütülen proje kapsamında kursiyerler, yılın son günlerinde bir araya geldi.

Ortak Ders ve Eğitmenler

Etkinlik, Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda eş zamanlı gerçekleştirildi. Katılımcılar, Bodrum Belediyesi'nde görev yapan pilates eğitmeni Canan Davulcu ile pilates çalışması yaptı; ardından yoga eğitmeni Gizem Melkonyan rehberliğinde gerçekleştirilen yoga dersiyle 2025 yılı sağlıklı ve keyifli bir etkinlikle uğurlandı.

Gelecek Planı

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yoga ve pilates kurslarının 2026 yılında da devam edeceği bildirildi.

