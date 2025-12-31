Fenerbahçe 2025: Saran dönemi, futbolun kayıp yılı ve basketbolda 4 kupa

Fenerbahçe Kulübü, 2025 yılını kulüp tarihinine yaraşır çalkantılar ve önemli zaferlerle tamamladı. Futbol A takımı şampiyonluk hasretini sonlandıramazken, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın ardından teknik direktör değişikliğine gidildi. Aynı dönemde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran başkan seçildi; basketbolda ise erkek takım 4 kupa ile sezonu kapattı.

Genel görünüm

Futbol A takımı 2025 takvim yılında Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 58 maç oynadı; bu maçlarda 35 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 15 beraberlik alındı.

Lig performansı

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda ilk 17 haftada Fenerbahçe, 11 galibiyet, 6 beraberlik ile 39 puan topladı. Ligin ilk yarısını namağlup tamamlayan ekip, filelere 39 gol atarken kalesinde 14 gol gördü ve sezonu Galatasaray’ın 3 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi.

Başkanlık değişimi

20-21 Eylül tarihlerinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran başkan seçildi. Kongrede 24.732 üye oy kullanırken, 24.393 oy geçerli sayıldı. Saran 12.325 oy alırken, Ali Koç 12.068 oyda kaldı ve Ali Koç’un yedi yıllık başkanlık dönemi sona erdi.

Teknik direktör gelişmeleri

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Mourinho’nun Fenerbahçe’deki ikinci sezonu kısa sürdü; takım 2024-2025 Süper Lig’i 84 puanla ikinci tamamlamış, ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenilmesi sonrası Portekizli teknik adamla 29 Ağustos tarihinde Benfica deplasmanı sonrası yollar ayrıldı.

Eylül ayında göreve getirilen Domenico Tedesco, Süper Lig’de çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik alarak ligde 2.29 puan ortalaması yakaladı. Tedesco yönetiminde takım hücum performansını artırdı ve bir kez 5, üç kez 4 gollü galibiyetler elde edildi.

Yenilmezlik ve Avrupa serüveni

Yeni yılın ilk aylarında Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde etkili bir seri yakalayarak 18 maçlık yenilmezlik performansı sergiledi (13 galibiyet, 5 beraberlik). Bu seri, 6 Mart tarihinde Kadıköy’de oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı olan Rangers müsabakasında (1-3) sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi’nde ekip, lig aşamasında 10 puan topladıktan sonra play-off turunda Anderlecht’i (3-0, 2-2) eledi. Rangers ile oynanan eşleşmenin rövanşı uzatmalara taşındı; seri penaltı atışlarında rakibe elenilerek turnuvaya veda edildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesinin ardından Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydedildi.

Transferler ve kadro değişimi

Fenerbahçe, ocak ve sezon sonu transfer dönemlerinde toplam 14 futbolcu ile kadrosunu güçlendirdi. Slovak stoper Milan Skriniar önce kiralık, sonra bonservisi alınarak kadroya katıldı. Diego Carlos ve Anderson Talisca kış transfer döneminde takıma dahil olurken, Ognjen Mimovic imzasının ardından Zenit'e kiralandı.

Kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Kerem Aktürkoğlu, 22.5 milyon Euro bedelle yaz transfer döneminde satın alındı. Ayrıca Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Archie Brown, Nelson Semedo, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Jhon Duran (kiralık) ve Edson Alvarez (kiralık) de sözleşme imzalayanlar arasında yer aldı.

Golcü performansları

Youssef En-Nesyri, 2024 sezonunu 30 golle kapattıktan sonra 2025 takvim yılında toplam 29 gol kaydetti. En-Nesyri, Süper Lig’de 21 gol atarken, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 4’er kez gol sevinci yaşadı. Forvet, yılın ilk iki ayında 14 maçta 17 golle en verimli dönemini geçirdi.

Anderson Talisca, devre arasında katıldığı takımda toplamda 14 gol ile sezonun en skorer isimlerinden biri oldu (ligde 9, kupada 3, Avrupa’da 5). Talisca, 6 Nisan tarihinde Kadıköy’de Trabzonspor’a karşı Fenerbahçe formasıyla ilk kez hat-trick yaptı; ayrıca 11 Aralıkta Brann deplasmanında Avrupa kupalarında hat-trick ile 4-0’lık galibiyette rol oynadı.

Erkek basketbolda tarihi başarı

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Euroleague’de 2017’den sonra ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Çeyrek finalde Paris Basketbol’u 3-0 ile geçip Abu Dabi’de düzenlenen Final Four’a katılan ekip, Panathinaikos’u da eleyip finalde Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupayı İstanbul’a getirdi. Ayrıca takım, şubat ayında Beşiktaş’ı yenerek Türkiye Kupası’nı kazandı ve Basketbol Süper Ligi play-off final serisini 4-1 ile tamamlayarak ligin 12. şampiyonluğunu ilan etti. 24 Eylül’de Beşiktaş ile oynanan 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını da 85-83 kazanarak sezonu dört kupayla kapattı.

Kadın basketbolda istikrar

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde ÇBK Mersin'i 3-0 ile geçerek sezonu üst üste 7. kez ve toplamda 19. şampiyonluk ile tamamladı. Takım, sezonu üç kupayla kapattı; 3 Aralık’ta oynanan 30. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında ÇBK Mersin’i 104-77 yenerek kupayı 14. kez müzesine götürdü. Kadınlar Euroleague’de geçen sezon Avrupa üçüncüsü oldular.

Voleybolda hem kadın hem erkek başarıları

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek bu kupayı 5. kez kazandı. Sultanlar Ligi play-off final serisinde V.Bank'a kaybedip ligi ikinci tamamladılar; ancak AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda V.Bank karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 ile zafere ulaştılar.

Erkek voleybol takımında Efeler Ligi'nde Arkas'ı 3-4 etabında mağlup ederek 3. bitirme başarısı elde edildi. AXA Sigorta Kupa Voley’de Halkbank'ı 3-0 ile geçerek kupaya uzanan ekip, böylece Türkiye’yi CEV Kupası’nda temsil etme hakkı kazandı. AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda ise Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup olundu.

2025, Fenerbahçe için futbol sahasında arayışların sürdüğü, yönetimsel ve teknik değişimlerin yaşandığı; fakat salon sporlarında geniş başarıların elde edildiği bir yıl olarak kayıtlara geçti.

