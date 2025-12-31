Trabzonspor, Adem Yeşilyurt için İzmir'de masaya oturuyor

Genç kanat oyuncusunun yükselişi ve tarafların pazarlığı

Trabzonspor, Karşıyaka forması giyen Adem Yeşilyurt'u kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kulüplerin, transferin sonlandırılması amacıyla 2 Ocak Cuma günü İzmir'de yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde genç ağırlıklı bir yapılanmaya giderek altyapıdan çok sayıda ismi A takıma yükseltti. Bu süreçte A takımda şans bulan oyunculardan biri de dikkat çeken performansıyla öne çıkan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt oldu.

Bahis cezalarının ardından bir anda ilk 11'de yer bulan Adem, ortaya koyduğu performansla futbol çevrelerinin ilgisini çekti. Ligin ilk devresinin son 5 maçında 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan genç kanat, hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok kulübün radarına girdi; bu kulüpler arasından en somut adımı atan ekip ise Trabzonspor oldu.

Görüşmelerde Karşıyaka'nın transfer görüşmelerine 5 milyon Eurodan başladığı belirtilirken, Trabzonspor cephesinin bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Tarafların orta noktada buluşarak transferi sonuçlandırması bekleniyor.

İzmir'de yapılacak görüşmeler, transfer sürecinin kaderini belirleyecek; her iki kulüp de hamlelerini masaya koyarak anlaşma sağlamaya çalışacak.

TRABZONSPOR, KARŞIYAKA’DA FORMA GİYEN 2007 DOĞUMLU KANAT OYUNCUSU ADEM YEŞİLYURT’U KADROSUNA KATMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI. TARAFLARIN, TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ ADINA CUMA GÜNÜ İZMİR’DE BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR.