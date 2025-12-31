DOLAR
Trabzonspor, Adem Yeşilyurt için İzmir'de masaya oturuyor

Trabzonspor, Karşıyaka'nın 2007 doğumlu kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt için 2 Ocak Cuma İzmir'de transfer görüşmesi yapacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:25
Genç kanat oyuncusunun yükselişi ve tarafların pazarlığı

Trabzonspor, Karşıyaka forması giyen Adem Yeşilyurt'u kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kulüplerin, transferin sonlandırılması amacıyla 2 Ocak Cuma günü İzmir'de yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde genç ağırlıklı bir yapılanmaya giderek altyapıdan çok sayıda ismi A takıma yükseltti. Bu süreçte A takımda şans bulan oyunculardan biri de dikkat çeken performansıyla öne çıkan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt oldu.

Bahis cezalarının ardından bir anda ilk 11'de yer bulan Adem, ortaya koyduğu performansla futbol çevrelerinin ilgisini çekti. Ligin ilk devresinin son 5 maçında 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan genç kanat, hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok kulübün radarına girdi; bu kulüpler arasından en somut adımı atan ekip ise Trabzonspor oldu.

Görüşmelerde Karşıyaka'nın transfer görüşmelerine 5 milyon Eurodan başladığı belirtilirken, Trabzonspor cephesinin bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Tarafların orta noktada buluşarak transferi sonuçlandırması bekleniyor.

İzmir'de yapılacak görüşmeler, transfer sürecinin kaderini belirleyecek; her iki kulüp de hamlelerini masaya koyarak anlaşma sağlamaya çalışacak.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

