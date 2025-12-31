DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,03%
ALTIN
5.959,34 0,71%
BITCOIN
3.805.683,59 -0,76%

Kütahya'da U-18 Kızlar Ligi Şampiyonu: Moymul Spor

Moymul Spor, Kütahya U-18 Kızlar Ligi finalini kazanarak şampiyon oldu; takım Kütahya'yı bölge şampiyonalarında temsil edecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:54
Kütahya'da U-18 Kızlar Ligi Şampiyonu: Moymul Spor

Kütahya'da U-18 Kızlar Ligi Şampiyonu: Moymul Spor

Final coşkusu Kütahya Yeni Spor Salonu'nda yaşandı

Kütahya basketbol altyapısının en çekişmeli mücadelelerine sahne olan U-18 Kızlar Liginde sezonun şampiyonu Moymul Spor oldu. Kütahya Yeni Spor Salonu'nda oynanan final maçlarının ardından rakiplerini geride bırakan Moymul Spor'un genç sporcuları şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Sezona sıkı bir hazırlık süreciyle giren Moymul Spor U-18 Kız Takımı, antrenörler Kerem Sab ve Alperen Aydın yönetiminde sahada sergilediği disiplinli oyun ve mücadeleci ruhla dikkat çekti. Teknik heyetin stratejik hamleleri ve oyuncuların saha içi koordinasyonu, galibiyeti getiren ana faktörler olarak öne çıktı.

Şampiyonluk sonrası konuşan Moymul Spor Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık, kulübün her branşta başarıyı hedeflediğini vurguladı. Karabıyık, "Moymul Spor ailesi olarak bugün bir gurur günü daha yaşıyoruz. U-18 Kız takımımız, zorlu geçen turnuvada Kütahya şampiyonu olarak bizleri onurlandırdı. Güzel bir başarı elde ettik; her bir sporcumun emeğine, yüreğine sağlık. Onlarla gurur duyuyorum. Bu başarıda büyük pay sahibi olan Kerem Sab ve Alperen Aydın hocalarımızı da tebrik ediyorum" dedi.

Kupa töreninde şampiyon sporcular madalyalarını ve kupalarını yetkililerin elinden aldı; tören, sporcuların teknik heyet ve yönetimle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu. Moymul Spor, bu sonuçla Kütahya'yı bölge şampiyonalarında temsil etme hakkı kazandı.

MOYMULSPOR KIZLARI

MOYMULSPOR KIZLARI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Süper Lig İlk Yarı Raporu: 398 Gol, Galatasaray ve Fenerbahçe 39’ar
2
1299 Bilecik Spor Farklı Kazandı — U14 Liginde Liderlik Sürüyor
3
Göztepe'den Ahmed Ildız, Çorum FK'ya 300 bin Euro'ya Transfer
4
Kütahya'da U-18 Kızlar Ligi Şampiyonu: Moymul Spor
5
Bodrum'da Yoga ve Pilatesle 2025'e Sağlıklı Veda
6
Trabzonspor, Adem Yeşilyurt için İzmir'de masaya oturuyor
7
Eskişehirli İkizler Irmak ve Yağmur, 17 Yaş Altı Avrupa’da 3.’lük Kazandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları