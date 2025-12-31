Kütahya'da U-18 Kızlar Ligi Şampiyonu: Moymul Spor

Final coşkusu Kütahya Yeni Spor Salonu'nda yaşandı

Kütahya basketbol altyapısının en çekişmeli mücadelelerine sahne olan U-18 Kızlar Liginde sezonun şampiyonu Moymul Spor oldu. Kütahya Yeni Spor Salonu'nda oynanan final maçlarının ardından rakiplerini geride bırakan Moymul Spor'un genç sporcuları şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Sezona sıkı bir hazırlık süreciyle giren Moymul Spor U-18 Kız Takımı, antrenörler Kerem Sab ve Alperen Aydın yönetiminde sahada sergilediği disiplinli oyun ve mücadeleci ruhla dikkat çekti. Teknik heyetin stratejik hamleleri ve oyuncuların saha içi koordinasyonu, galibiyeti getiren ana faktörler olarak öne çıktı.

Şampiyonluk sonrası konuşan Moymul Spor Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık, kulübün her branşta başarıyı hedeflediğini vurguladı. Karabıyık, "Moymul Spor ailesi olarak bugün bir gurur günü daha yaşıyoruz. U-18 Kız takımımız, zorlu geçen turnuvada Kütahya şampiyonu olarak bizleri onurlandırdı. Güzel bir başarı elde ettik; her bir sporcumun emeğine, yüreğine sağlık. Onlarla gurur duyuyorum. Bu başarıda büyük pay sahibi olan Kerem Sab ve Alperen Aydın hocalarımızı da tebrik ediyorum" dedi.

Kupa töreninde şampiyon sporcular madalyalarını ve kupalarını yetkililerin elinden aldı; tören, sporcuların teknik heyet ve yönetimle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu. Moymul Spor, bu sonuçla Kütahya'yı bölge şampiyonalarında temsil etme hakkı kazandı.

MOYMULSPOR KIZLARI