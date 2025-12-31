DOLAR
Sakaryaspor Hakan Kutlu'yu Yapay Zeka Videosuyla Duyurdu

Sakaryaspor, Serhat Sütlü'nün istifası sonrası Hakan Kutlu ile anlaştı; yeni teknik direktör yapay zeka ile hazırlanan video ile açıklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:46
Sakaryaspor Hakan Kutlu'yu Yapay Zeka Videosuyla Duyurdu

Trendyol 1. Lig temsilcisinde teknik direktör değişikliği

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Serhat Sütlü'nün istifasının ardından yeni çalıştırıcı Hakan Kutlu ile anlaşma sağladı.

Kulüp, yeni teknik direktörünü yapay zeka ile hazırlanan video üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır"

Kulüpten yapılan açıklamada bu ifadenin yer aldığı belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖR SERHAT SÜTLÜ’NÜN İSTİFASI SONRASINDA SAKARYASPOR, HAKAN KUTLU İLE ANLAŞMA SAĞLADIĞINI YAPAY ZEKA İLE YAPILAN VİDEO İLE DUYURDU.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

