Sakaryaspor Hakan Kutlu'yu Yapay Zeka Videosuyla Duyurdu
Trendyol 1. Lig temsilcisinde teknik direktör değişikliği
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Serhat Sütlü'nün istifasının ardından yeni çalıştırıcı Hakan Kutlu ile anlaşma sağladı.
Kulüp, yeni teknik direktörünü yapay zeka ile hazırlanan video üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır"
Kulüpten yapılan açıklamada bu ifadenin yer aldığı belirtildi.
