Bioderma Pro Beach Tour Mersin'de Şampiyonlar Belirlendi

Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı sona erdi

TVF ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen mücadele Kızkalesi'nde tamamlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour Mersin etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Plajında gerçekleştirildi.

Organizasyona kadınlar ve erkeklerde 26 takım katıldı. Sporcular elemelerde ter döktü ve ardından ana tabloda kıyasıya mücadele ederek final biletini almaya çalıştı.

Turnuvada yapılan final müsabakalarının ardından erkeklerde Alireza Aghajani Ghasab ve Abbas Pourasgari ikilisi şampiyonluğa uzandı. Kadınlarda ise Kseniia Mazur ile Anna Kalchenko birincilik kürsüsüne çıktı.

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi ve organizasyon sona erdi.