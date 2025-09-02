Bitlis'te 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası 400 Sporcu ile Başladı

Bitlis'te 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Bitlis'te bu yıl ikincisi düzenlenen "BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası", 400 sporcunun katılımıyla başladı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) iş birliğiyle üniversitenin spor salonunda düzenlenen turnuvaya, 15 ülke ve 36 ilden sporcular katıldı.

Turnuva Amacı ve Süre

Kentte satranca ilgiyi artırmak amacıyla gerçekleştirilen turnuva, 7 Eylül'de ödül töreniyle sona erecek. Sporcular üç kategoride yarışacak.

Açılış ve Açıklamalar

BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, basın mensuplarına, bu yıl düzenledikleri turnuvaya 36 il ve 15 ülkeden sporcuların başvurduğunu söyledi.

Oto, "Ödül miktarı 650 bin liradır. Her yıl bu turnuvayı geliştirerek Bitlis'in tanıtımına katkı sağlayacak şekilde devam ettiyoruz. Her yıl üzerine koyuyoruz. Önümüzdeki yıl daha geliştireceğiz. Turnuvamızın artık uluslararası camiada ve satranç federasyonlarında yer almasından gururluyuz. Tüm sporculara başarılar diliyoruz." dedi.

Yabancı Katılımcı Görüşü

Turnuvaya İran'dan katılan 35 yaşındaki Shamsı Mohammadhossein, "İran'dan 18 sporcuyla geldik. Satranç oynamayı çok seviyorum. Turnuvada B kategorisinde yarışacağım." dedi.

Protokol

Turnuvanın açılış programına BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu ve BETAV Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü katıldı.

