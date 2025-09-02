DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
47,92 0,53%
ALTIN
4.667,56 -1,53%
BITCOIN
4.556.083,03 -1,81%

Bitlis'te 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası 400 Sporcu ile Başladı

Bitlis'te düzenlenen 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası, 15 ülke ve 36 ilden 400 sporcunun katılımıyla başladı; ödül töreni 7 Eylül'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 19:46
Bitlis'te 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası 400 Sporcu ile Başladı

Bitlis'te 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Bitlis'te bu yıl ikincisi düzenlenen "BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası", 400 sporcunun katılımıyla başladı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) iş birliğiyle üniversitenin spor salonunda düzenlenen turnuvaya, 15 ülke ve 36 ilden sporcular katıldı.

Turnuva Amacı ve Süre

Kentte satranca ilgiyi artırmak amacıyla gerçekleştirilen turnuva, 7 Eylül'de ödül töreniyle sona erecek. Sporcular üç kategoride yarışacak.

Açılış ve Açıklamalar

BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, basın mensuplarına, bu yıl düzenledikleri turnuvaya 36 il ve 15 ülkeden sporcuların başvurduğunu söyledi.

Oto, "Ödül miktarı 650 bin liradır. Her yıl bu turnuvayı geliştirerek Bitlis'in tanıtımına katkı sağlayacak şekilde devam ettiyoruz. Her yıl üzerine koyuyoruz. Önümüzdeki yıl daha geliştireceğiz. Turnuvamızın artık uluslararası camiada ve satranç federasyonlarında yer almasından gururluyuz. Tüm sporculara başarılar diliyoruz." dedi.

Yabancı Katılımcı Görüşü

Turnuvaya İran'dan katılan 35 yaşındaki Shamsı Mohammadhossein, "İran'dan 18 sporcuyla geldik. Satranç oynamayı çok seviyorum. Turnuvada B kategorisinde yarışacağım." dedi.

Protokol

Turnuvanın açılış programına BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu ve BETAV Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü katıldı.

Bitlis'te bu yıl ikincisi düzenlenen "BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası" 400 sporcunun...

Bitlis'te bu yıl ikincisi düzenlenen "BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası" 400 sporcunun katılımıyla başladı.

Bitlis'te bu yıl ikincisi düzenlenen "BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası" 400 sporcunun...

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası 400 Sporcu ile Başladı
2
Mehmet Burak Reçber Hamilton Academical'a Transfer Oldu
3
Beşiktaş Avrupa'ya Veda Etti: Lausanne 1-0
4
Japonya, Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı
5
Gloria Pre-Season Games 2025: Türk Telekom 82-79 Zenit
6
Beşiktaş Transfer: Vaclav Cerny 3+1 Yıllık İmzayı Attı
7
Merrell Belgrad Ultra 2025 İstanbul'da: 4 Bin Sporsever Kemerburgaz'ta

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter