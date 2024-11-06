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Boccede Hedef Türkiye'yi Zirveye Taşımak

Bocce Milli Takımı, Mersin'deki Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla Türkiye'yi zirveye taşımaya kararlı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:20
Boccede Hedef Türkiye'yi Zirveye Taşımak

Boccede Hedef Türkiye'yi Zirveye Taşımak

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda elde edilen başarıları değerlendirdi. Kapsız, "Tesisler arttıkça madalyalar artıyor. İlerleyen yıllarda boccede bir numara olacağız." şeklinde konuştu.

Şampiyonada Elde Edilen Başarılar

Mersin'de 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, Bocce Milli Takımı 3 altın ve toplamda 5 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Kadınlar röle klasmanında Mine Türker ve İnci Ece Öztürk, tek gelenekselde Buket Öztürk, çift gelenekselde ise Emine Dursun ve Buket Öztürk altın madalya kazandı. Ayrıca, İnci Ece Öztürk gümüş madalya alırken, İnci ile Mehmet Can Yakın karışık çiftlerde bronz madalyaya uzandı.

Kapsız'ın Açıklamaları

Kapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başarılar daim olacaktır, ona inanıyoruz. Kurumsal bir yapıya sahibiz ve boccenin tüm klasmanlarında madalya hedefliyoruz. Türkiye ligleri de sezon boyunca devam edecek." dedi.

Tesisleşmenin Önemi

Kapsız, Mersin'deki başarıların ardından, bocceyi daha geniş kitlelere yaymak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. "Tesisler arttıkça madalyalar da artıyor. Kış aylarında kapalı alanlara ihtiyaç duyuyoruz. Mersin, Akdeniz Oyunları'nda yapılan büyük tesiste antrenman yapma şansına sahip." diyen Kapsız, Manisa ve Samsun'da yeni tesislerin yapımına da dikkat çekti.

Sonuç olarak, Kapsız, "Tek hedefimiz ülkemizin zirvede olmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda 3'ü altın 5 madalya kazanan Bocce Milli...

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda 3'ü altın 5 madalya kazanan Bocce Milli Takımı, Türkiye'yi branşlarında zirveye taşımak istiyor. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, açıklamada bulundu.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda 3'ü altın 5 madalya kazanan Bocce Milli...

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda 3'ü altın 5 madalya kazanan Bocce Milli Takımı, Türkiye'yi branşlarında zirveye taşımak istiyor. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, açıklamada bulundu.

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