Bodo/Glimt ve Pafos ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan iki karşılaşmanın ardından Bodo/Glimt ve Pafos, turnuvaya ilk kez katılma hakkı elde etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçlarının tamamlanmasıyla her iki takım da tarihlerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Play-off turu rövanş sonuçları

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1, 1-1

Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-5, 2-1