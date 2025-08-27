DOLAR
41,04 0%
EURO
47,74 -0,1%
ALTIN
4.477,55 -0,11%
BITCOIN
4.571.872,21 -0,06%

Bodo/Glimt ve Pafos ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

Play-off rövanşları sonrası Bodo/Glimt ve Pafos, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 00:10
Bodo/Glimt ve Pafos ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

Bodo/Glimt ve Pafos ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan iki karşılaşmanın ardından Bodo/Glimt ve Pafos, turnuvaya ilk kez katılma hakkı elde etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçlarının tamamlanmasıyla her iki takım da tarihlerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Play-off turu rövanş sonuçları

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1, 1-1

Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-5, 2-1

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodo/Glimt ve Pafos ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
2
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
3
Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK Maçına Hazırlanıyor
4
Trabzonspor Kadın Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü: Hatice Bahar Özgüvenç
5
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Bolu Kampında: Gallai'nin Hedefi Şampiyonluk
6
EuroBasket 2025 yarın başlıyor: İlk gün programı ve ev sahibi şehirler
7
21 Yaş Altı Bilardo: Mustafa Oğuz Ceylan Fransa'da Şampiyon

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025