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Bodrum'da Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları Başladı

Bodrum, Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları'na ev sahipliği yapıyor. 60 sporcu, Aspat açıklarında yarışları sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:01
Bodrum'da Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışları (Belt and Road International Regatta) ile spor severleri buluşturuyor. Yarışların dördüncü ve son ayağı, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Aspat mevkisi açıklarında başladı.

Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma amacıyla 2013'te başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında düzenlenen bu prestijli yarışlara, J70 sınıfı teknelerde yarışmak üzere toplamda 13 ekip ve 60 sporcu katılıyor.

Yarışlar, ilk olarak 8-12 Ekim tarihlerinde Çin'in Beihai kentinde, ardından 1-4 Kasım'da Malezya'da ve devamında 14-18 Kasım'da Hırvatistan'da gerçekleştirilmişti. Bodrum'da ise üç yarış gününde toplam dokuz yarış planlanıyor. Organizasyon, 30 Kasım'da son gün yarışlarının ardından yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.

Bodrum Denizcilik ve Yelkencilik Spor Kulübü tarafından ev sahipliği yapılan bu etkinlik, Türkiye'de ilk kez düzenlenmekte ve kıyasıya rekabete sahne olmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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