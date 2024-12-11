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Bodrum'da Yosun Cup Yelken Yarışları Heyecanı Başladı

Bodrum'da düzenlenen Yosun Cup Yelken Yarışları, 151 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışlar, sevgi dolu bir anıya adandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:05
Bodrum'da Yosun Cup Yelken Yarışları Heyecanı Başladı

Bodrum'da Yosun Cup Yelken Yarışları Heyecanı Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Yosun Cup Yelken Yarışları başlamış olmanın coşkusunu yaşıyor. Era Bodrum Yelken Kulübü antrenörü Serkan Dalgacı ve kulüp yöneticisi Ayşe Dalgacı çiftinin, 2015 yılında lösemi nedeniyle kaybettikleri 7 yaşındaki kızları Yosun Dalgacı anısına düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, optimist sınıfında sadece kız sporcular yer alıyor.

Bodrum'daki yarışlara, 6'sı Azerbaycan'dan olmak üzere toplamda 151 sporcu katıldı. Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) faaliyet programında yer alan organizasyon, Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bitez Spor Tesisleri'nden denize açılan sporcularla start aldı.

Serkan Dalgacı, AA muhabirine verdiği demeçte, kızlarının anısını yaşatmak amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini açıkladı. Dalgacı, "Kız sporculara özel bir yarış düzenledik. Yarışta diğer kızım da yer alıyor. Elde edilen gelirin bir kısmı, kanserle mücadele eden çocuklara maddi destek sağlamak amacıyla vakıflara bağışlanacak. Böylece sosyal bir projeye aracılık etmiş olacağız," dedi.

Yarış organizasyonu, 14 Aralık'ta son gün yarışlarının ardından gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.

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