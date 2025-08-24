Bodrum FK 3-1 Sakaryaspor: Sefer Yılmaz galibiyeti değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u Sipay Bodrum FK 3-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları değerlendirmelerde bulundu.

Sefer Yılmaz: Galibiyetle lige başladık

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki haftadır golleri atamadıkları için kazanamadıkları iki maç olduğunu, bugün iyi başladıklarını ifade etti.

"Çok güzel bir oyun ve üç gol, galibiyetle lige başlamış olduk" diyen Yılmaz, ilk golü yemelerine rağmen moral olarak hiç aşağı düşmediklerini söyledi: "Takım aynı şevkle hırsla devam etti. İlk yarıyı beraber bitirdik, ikinci yarıda o arzumuz bir kat daha fazlalaştı. Çok güzel bir oyun ve üç golle galibiyetle lige başlamış olduk. Bundan sonra inşallah bu galibiyetlerimiz devam edecek ve üst sıralardan kesinlikle kopmayacağız. Bu galibiyet için bütün futbolcu arkadaşlarımıza, teknik heyete ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Bodrumspor taraftarına armağan ediyoruz."

İrfan Buz: Rakip daha iyiydi

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise rakiplerinin kendilerinden daha iyi oynayarak maçı kazandığını söyledi. Buz, "Daha iyi ve daha çabuklardı. Aksiyonlarda daha agresif olmamız gerekiyordu. Bodrumspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Buz, maçta yaşanan penaltı pozisyonuna da değinerek, "Ancak o kaotik durumda penaltı gitti geldi. Penaltı neden oldu onu da bilmiyoruz. Sonra penaltı atıldı sonra bir daha tekrarlandı. Ben onu hiç tam olarak anlayamadım." dedi ve ekledi: "Biz de önümüzdeki süreçte iki arkadaşımızın gelmesini bekliyoruz. Bu müsabaka geçti, Boluspor müsabakasına bakacağız."

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK ile Sakaryaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sakaryaspor'dan Burak Çoban (sağda), bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.