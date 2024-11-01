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Bodrum FK, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Alanyaspor karşısında galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Volkan Demirel, takımın enerjisinden bahsetti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:21
Bodrum FK, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Bodrum FK, Alanyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yeşil-Beyazlı Ekip Vizyonunu Artırıyor

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde idmanlarını sürdüren Bodrum FK, rakibinden üç puan almayı hedefliyor. Ligde 10 puanla 13. sırada yer alan takım, daha üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Volkan Demirel’den Açıklamalar

Yeni teknik direktör Volkan Demirel, basın toplantısında ekibi hakkında planlar yaptığını vurguladı. Alanyaspor'un oyununa karşı kendi stratejileri olduğunu belirten Demirel, “Maça kısa bir süre olmasına rağmen karşılaşmayı kazanmak adına elimizden geleni anlatmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Demirel, futbolcularının enerjisini ve takım ruhunu ön plana çıkararak, “İçlerine girdiğimde enerjinin daha farklı olduğunu hissettim. Çok aile ortamı var.” ifadelerini kullandı.

Uzun Vadeli Hedefler

Geçmişteki düzeni koruyarak takımı devamlı büyütmeyi planladıklarını belirten Demirel, “Biz yıkmadan, dökmeden olabilenin üstüne biraz daha ek yapmaya çalışacağız.” dedi. Takımın yapısının sağlam olduğunu söyleyen Demirel, tüm futbolseverleri maça davet etti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Corendon...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Takımın yeni teknik direktörü Volkan Demirel, basın mensuplarına, açıklamada bulundu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Corendon...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Takımın yeni teknik direktörü Volkan Demirel, basın mensuplarına, açıklamada bulundu.

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