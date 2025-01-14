Bodrum FK, Forvet ve Orta Sahaya Transfer Yapmayı Planlıyor

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, takımın forvet ve orta saha eksikliklerini gidermek için transfer çalışmaları yaptıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:36
Bodrum FK, Forvet ve Orta Sahaya Transfer Yapmayı Planlıyor

Bodrum FK Forvet ve Orta Sahaya Takviye Yapacak

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini duyurdu. Polat, teknik direktör Volkan Demirel'in, forvet ve orta saha bölgelerinde sorunlar yaşandığını belirttiğini ifade etti.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz, forvet ve orta sahada bazı sıkıntıların olduğunu dile getirdi. Bu noktalarda transfer çalışmaları devam ediyor." dedi. Yeni katılacak oyuncular sayesinde takımın ikinci yarıya daha güçlü başlayacağına inandığını belirtti.

Polat, sözlerine devam ederek, "İnşallah hakemlere ve her şeye rağmen Bodrum FK hak ettiği yerde olacaktır. Bu noktalarda da sorunları giderebilecek transferlerin gerçekleşmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodrum FK'nın ligde kalma şansıyla ilgili bir soruya yanıt veren Polat, "Düşme potasındayız diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Bodrum FK, Süper Lig'de kalacak. Allah'ın izniyle de orta sıralarda bitirecektir." şeklinde konuştu.

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat (fotoğrafta), gazetecilere yaptığı açıklamada transfer...

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat (fotoğrafta), gazetecilere yaptığı açıklamada transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu'dan İlk Yarı Değerlendirmesi ve Transfer Planları
2
Sevilla'nın Kike Salas'ı Bahis Sahteciliği Nedeniyle Gözaltına Alındı
3
Adanaspor'dan 4 Yeni Transfer: Hedef Süper Lig
4
Ece Kır Üret: Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'na Yükselişi
5
Bodrum FK, Forvet ve Orta Sahaya Transfer Yapmayı Planlıyor
6
Reeder Samsunspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Avustralya Açık'ta de Minaur ve Paolini İkinci Tura Geçti

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!