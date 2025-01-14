Bodrum FK, Forvet ve Orta Sahaya Transfer Yapmayı Planlıyor

Bodrum FK Forvet ve Orta Sahaya Takviye Yapacak

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini duyurdu. Polat, teknik direktör Volkan Demirel'in, forvet ve orta saha bölgelerinde sorunlar yaşandığını belirttiğini ifade etti.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz, forvet ve orta sahada bazı sıkıntıların olduğunu dile getirdi. Bu noktalarda transfer çalışmaları devam ediyor." dedi. Yeni katılacak oyuncular sayesinde takımın ikinci yarıya daha güçlü başlayacağına inandığını belirtti.

Polat, sözlerine devam ederek, "İnşallah hakemlere ve her şeye rağmen Bodrum FK hak ettiği yerde olacaktır. Bu noktalarda da sorunları giderebilecek transferlerin gerçekleşmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodrum FK'nın ligde kalma şansıyla ilgili bir soruya yanıt veren Polat, "Düşme potasındayız diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Bodrum FK, Süper Lig'de kalacak. Allah'ın izniyle de orta sıralarda bitirecektir." şeklinde konuştu.

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat (fotoğrafta), gazetecilere yaptığı açıklamada transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.