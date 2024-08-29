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Bodrum FK, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bodrum FK, Göztepe karşısında galibiyet için yoğun bir hazırlık sürecinde. Oyuncular hedeflerini ve motivasyonlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:42
Bodrum FK, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bodrum FK, Göztepe Maçı İçin İddialı

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde bu önemli maç için çalışmalarını devam ettiriyor.

Ege Bilsel: Hedeflerim Büyük

Takımın genç oyuncusu Ege Bilsel, yaptığı açıklamada takıma katkı vermekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Bilsel, "Ligde ilk galibiyetimizi Tümosan Konyaspor karşısında aldık. Göztepe maçında da iddialıyız. Çok heyecanlıyım; profesyonel kariyerimin başındayım ve büyük hayallerim var. Bodrum'da altyapıda oynadım. Kulübü Avrupa'da temsil etmek istiyorum," diye belirtti.

Gabriel Obekpa: Taraftar İçin Çalışacağım

Bodrum FK'nin Nijeryalı oyuncusu Gabriel Obekpa ise takımda olmaktan duyduğu mutluluğa değinerek, "Taraftarımızın destekleri beni motive ediyor. Elde ettiğimiz galibiyetten sonra bir sonraki maç için de aynı motivasyonla sahada olacağım. Fiziksel olarak hazırlanmış durumdayım," şeklinde konuştu.

Bodrum FK, bu sezonki ilk hedefinin ligde kalmak olduğunu ifade etse de, oyuncuların Avrupa kupaları hedefleri, kulübün geleceği açısından umut verici bir tablo çiziyor.

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