Bodrum FK, Hatayspor'u Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Verici Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Deplasmanda mücadele eden Bodrum ekibi, rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 61. dakikasında, savunmanın arkasına atılan pasla topla buluşan Fernandes, ceza sahasına girerek sağ çaprazdan bir vuruş gerçekleştirdi. Ancak bu vuruş, Hatayspor kalecisi Sousa tarafından başarılı bir şekilde önlendi.

83. dakikada, Pedro sağ çaprazdan ceza sahasına girerek topu ortaladı. Bu pozisyonda, defans oyuncusu Cenk Şen araya girerek topu uzaklaştırdı. Hemen ardından sağ çaprazda topu önünde bulan Görkem Sağlam, bir vuruş yaptı ancak top üstten auta gitti.

Sonuç olarak, Sipay Bodrum FK, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanarak ligdeki konumunu güçlendirdi.