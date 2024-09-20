DOLAR
34,1 -0,32%
EURO
38,06 -0,1%
ALTIN
2.874,25 -1,68%
BITCOIN
2.140.630,72 0,49%

Bodrum FK, Hatayspor'u Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 22:20
Bodrum FK, Hatayspor'u Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Verici Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Deplasmanda mücadele eden Bodrum ekibi, rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 61. dakikasında, savunmanın arkasına atılan pasla topla buluşan Fernandes, ceza sahasına girerek sağ çaprazdan bir vuruş gerçekleştirdi. Ancak bu vuruş, Hatayspor kalecisi Sousa tarafından başarılı bir şekilde önlendi.

83. dakikada, Pedro sağ çaprazdan ceza sahasına girerek topu ortaladı. Bu pozisyonda, defans oyuncusu Cenk Şen araya girerek topu uzaklaştırdı. Hemen ardından sağ çaprazda topu önünde bulan Görkem Sağlam, bir vuruş yaptı ancak top üstten auta gitti.

Sonuç olarak, Sipay Bodrum FK, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanarak ligdeki konumunu güçlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Maç Sonrası Değerlendirmeleri
2
Hatayspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Maç Değerlendirmesi
3
Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 5-1 Yenerek Fark Yaratıyor
4
Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'u 2-0 Geçti
5
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı EHF Avrupa Kupası'nda RK Porec ile Karşılaşıyor
6
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u Farklı Geçti: 5-0
7
Trabzonspor, Muhammed Cham Saracevic'i Transfer Etti

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak