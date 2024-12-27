Bodrum FK, Kenan Özer ile Resmi Olarak Ayrıldı

Sipay Bodrum FK, 37 yaşındaki kaptanı Kenan Özer ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Özer'in takımla vedalaşma anları paylaşıldı.

Duygusal Veda Anları

Yayınlanan video klipte, Kenan Özer'in kulüp tesislerine gelerek teknik ekip ve futbolcularla duygusal bir şekilde vedalaştığı görülüyor. Videoda kaptanın, teknik direktör Volkan Demirel ve takım arkadaşlarıyla tek tek vedalaşması dikkat çekiyor.

Volkan Demirel'den Teşekkür Mesajı

İşbirliği süresince Kenan Özer'e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Volkan Demirel, oyuncuya yeni yaşamında başarılar diledi. Kulüp ve oyuncu arasındaki bu ayrılık, taraftarlar arasında da yankı buldu.

Sipay Bodrum FK, 37 yaşındaki oyuncusu Kenan Özer ile yollarını ayırdığını duyurdu.