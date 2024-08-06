Bodrum FK, Lige Güzel Bir Başlangıç Peşinde

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK'yı ağırlamaya hazırlanıyor. 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de kendi sahasında mücadele edecek olan yeşil-beyazlı ekip, bu maçı kazanarak lige güçlü bir adım atmayı hedefliyor.

Selahattin Polat: "Orta Sıraları Hedefliyoruz"

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gazetecilere verdiği demeçte, takımın sezona hazırlık sürecinin çok iyi geçtiğini vurguladı. Yeni transferlerin kısa sürede takıma adapte olduğunu belirten Polat, "Kamp dönemimiz verimli geçti. Taraftarlarımızın destekleriyle bu yıl orta sıralarda olmayı planlıyoruz. Oyuncularımız sahada ter dökecek," dedi.

İsmet Taşdemir: "Zorluklara Hazırlıklıyız"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise takımın genel yapısının çok fazla değişmediğini ifade ederek, "Yeni transferlerin takıma çok kısa sürede uyum sağladığına tanık olduk. Süper Lig zorlukları ile başa çıkabilmek için daha güçlü olmalıyız. Gaziantep maçı zor geçecek, ancak biz kendi oyun felsefemizi uygulayarak başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

Yeni Transfer Fredy Ribeiro'dan Açıklama

Takımın yeni ismi Fredy Ribeiro, Bodrum FK'ya katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtirken, "İyi işler çıkararak takımımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum," dedi. Takımındaki pozitif atmosferin kendisini motive ettiğini de sözlerine ekledi.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdürdü.