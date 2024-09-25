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Bodrum FK'nın Süper Lig'deki Başarısı: İlk Deplasman Galibiyeti

Bodrum FK, Süper Lig'de ilk deplasman galibiyetini alarak ligdeki uyum sürecini hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:12
Bodrum FK'nın Süper Lig'deki Başarısı: İlk Deplasman Galibiyeti

Bodrum FK'dan İlk Deplasman Galibiyeti

Yeşil-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yerinde zorlu bir mücadele ile galip gelmeyi başardı. İlk kez mücadele ettiği bu ligde, Sipay Bodrum FK, tarihi bir başarıya imza atarak ilk deplasman galibiyetini elde etti. Kulüp, şu ana kadar geride bıraktığı 6 haftada 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 6 puan topladı ve 13. sırada yer aldı.

Teknik Direktör Taşdemir'in Açıklamaları

Takımın teknik direktörü İsmet Taşdemir, bu süreçte takımın adaptasyonu ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Ligimizde daha önce çeşitli başarılarımız oldu ama Süper Lig deneyimi bambaşka. Yıldız oyunculardan ziyade, takım oyununa katkıda bulunacak isimlerle çalışıyoruz," dedi.

Geçtiğimiz hafta elde ettikleri Atakaş Hatayspor galibiyetini hatırlatan Taşdemir, "İlk iç saha galibiyetimizi aldıktan sonra, artık deplasmandan da galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen gün daha iyiye doğru gittiğimizi düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Takımın Gelişimi ve Gruplarda Oyun Oynama Süreci

Teknik direktör, oyuncuların lig seviyesine yavaş yavaş uyum sağladığını vurgulayarak, "Geçmişte ikinci ve üçüncü liglerde oynayan bir kadro ile bu sezona başladık. Süper Lig'in zorlukları mevcut ama yavaş yavaş alışıyoruz," ifadesini kullandı. Bunun yanında, oyunda yaptıkları basit hataların ve değerlendiremedikleri pozisyonların farkında olduklarını da belirtti.

Bodrum FK, 29 Eylül Pazar günü Adana Demirspor ile karşılaşacak ve bu maçta galip gelerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Takım, Süper Lig'e alışma sürecinde hızlı bir ilerleme kaydedeceğini gösteriyor.

Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer...

Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer aldığı bul kulvara adapte olmaya çalışıyor. Oyuncular antrenmanlarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer...

Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer aldığı bul kulvara adapte olmaya çalışıyor. Oyuncular antrenmanlarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer...

Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer aldığı bul kulvara adapte olmaya çalışıyor. Oyuncular antrenmanlarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer...

Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer aldığı bul kulvara adapte olmaya çalışıyor. Oyuncular antrenmanlarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer...

Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer aldığı bul kulvara adapte olmaya çalışıyor. Oyuncular antrenmanlarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer...

Trendyol Süper Lig'in 6 haftasında ilk deplasman galibiyetine ulaşan Sipay Bodrum FK, ilk kez yer aldığı bul kulvara adapte olmaya çalışıyor. Oyuncular antrenmanlarını teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde sürdürüyor.

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