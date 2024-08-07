Bodrum FK'nın Yeni Yüzleri: Hazırız!

Bodrum FK'den Sezona Güçlü Bir Giriş

Süper Lig'de bu yıl yeni bir mücadeleye atılacak olan Sipay Bodrum FK, transfer ettiği oyuncularla iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Yeni transferler Yusuf Sertkaya ve Christophe Herelle, takımlarının ilk maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ettiler.

Yusuf Sertkaya'dan Heyecan Verici Açıklamalar

Ön libero pozisyonunda görev alacak olan Yusuf Sertkaya, 12 Ağustos'ta ev sahipliği yapacakları Gaziantep FK karşısında iyi bir başlangıç yapmak istediklerini vurguladı. Sertkaya, “Süper Lig’in yeni ekibiyiz. Takım arkadaşlarımın kamp süreci çok verimli geçti. Ben milli takımda olduğum için kampa gecikmeli katıldım. Amacım takıma en iyi şekilde uyum sağlamak ve katkıda bulunmak,” dedi.“Güzel bir sezon geçirmeyi umuyorum,” şeklinde konuştu. Sertkaya, başlangıçta heyecan duyduğunu ve hocası kendisine şans verdiği sürece bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini belirtti.

Christophe Herelle'den Takım Uyumu Vurgusu

Fransız defans oyuncusu Christophe Herelle, takımın genel uyumuna katkıda bulunmayı hedeflediğini ve birlikte oynayacağı partnerleri tanımanın öncelikli hedefi olduğunu ifade etti. Herelle, “İyi şeyler başarmak için ekip arkadaşlarımla uyum içinde çalışmalıyız. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım,” şeklinde açıklama yaptı.

Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Sipay Bodrum FK'de yeni transferlerden Christophe Herelle, sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Sipay Bodrum FK'de yeni transferlerden Christophe Herelle, sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Sipay Bodrum FK'de yeni transferlerden Christophe Herelle, sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Sipay Bodrum FK'de yeni transferlerden Christophe Herelle, sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Sipay Bodrum FK'de yeni transferlerden Christophe Herelle, sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Sipay Bodrum FK'de yeni transferlerden Christophe Herelle, sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Sipay Bodrum FK'de yeni transferlerden Christophe Herelle, sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.