Bodrum FK Oyuncusu Samet Yalçın Evlendi

Bodrum FK Orta Saha Oyuncusu Evlendi

Bodrum Futbol Kulübü'nün yetenekli orta saha futbolcusu Samet Yalçın, Güliz Gener ile hayatını birleştirdi.

Bitez'de Görkemli Düğün

Düğün, Bodrum'un gözde lokasyonlarından biri olan Bitez Mahallesi'nde, Ambrosia Otel'de düzenlendi. Bu özel günde birçok sporcu ve kulüp yöneticisi de onları yalnız bırakmadı.

Nikah Şahitleri ve Katılımcılar

Samet Yalçın ve Güliz Gener'in nikah şahitliklerini, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, teknik direktör İsmet Taşdemir, Genel Müdür Süleyman Tekgül ve CEO Servet Çavuşoğlu üstlendi. Düğün, çifti seven aileler ve yakınlarının yanı sıra spor camiasından tanınmış simaların katılımıyla renklendi.

Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın (sol 4), Güliz Gener (sağ 3) ile evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 2), Bodrum FK Genel Müdürü Süleyman Tekgül (sağ 2) ile Kulüp Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Servet Çavuşoğlu (solda) yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın (sol 4), Güliz Gener (sağ 3) ile evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 2), Bodrum FK Genel Müdürü Süleyman Tekgül (sağ 2) ile Kulüp Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Servet Çavuşoğlu (solda) yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın (sol 4), Güliz Gener (sağ 3) ile evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 2), Bodrum FK Genel Müdürü Süleyman Tekgül (sağ 2) ile Kulüp Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Servet Çavuşoğlu (solda) yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın (sol 4), Güliz Gener (sağ 3) ile evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 2), Bodrum FK Genel Müdürü Süleyman Tekgül (sağ 2) ile Kulüp Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Servet Çavuşoğlu (solda) yaptı.