DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.157.193,6 -0,01%

Bodrum FK Oyuncusu Samet Yalçın Evlendi

Bodrum FK futbolcusu Samet Yalçın, Güliz Gener ile Bitez'deki muhteşem düğünle evliliğe adım attı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 22:03
Bodrum FK Oyuncusu Samet Yalçın Evlendi

Bodrum FK Orta Saha Oyuncusu Evlendi

Bodrum Futbol Kulübü'nün yetenekli orta saha futbolcusu Samet Yalçın, Güliz Gener ile hayatını birleştirdi.

Bitez'de Görkemli Düğün

Düğün, Bodrum'un gözde lokasyonlarından biri olan Bitez Mahallesi'nde, Ambrosia Otel'de düzenlendi. Bu özel günde birçok sporcu ve kulüp yöneticisi de onları yalnız bırakmadı.

Nikah Şahitleri ve Katılımcılar

Samet Yalçın ve Güliz Gener'in nikah şahitliklerini, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, teknik direktör İsmet Taşdemir, Genel Müdür Süleyman Tekgül ve CEO Servet Çavuşoğlu üstlendi. Düğün, çifti seven aileler ve yakınlarının yanı sıra spor camiasından tanınmış simaların katılımıyla renklendi.

Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın (sol 4), Güliz Gener (sağ 3) ile evlendi. Çiftin...

Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın (sol 4), Güliz Gener (sağ 3) ile evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 2), Bodrum FK Genel Müdürü Süleyman Tekgül (sağ 2) ile Kulüp Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Servet Çavuşoğlu (solda) yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın (sol 4), Güliz Gener (sağ 3) ile evlendi. Çiftin...

Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın (sol 4), Güliz Gener (sağ 3) ile evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 2), Bodrum FK Genel Müdürü Süleyman Tekgül (sağ 2) ile Kulüp Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Servet Çavuşoğlu (solda) yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın (sol 4), Güliz Gener (sağ 3) ile evlendi. Çiftin...

Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın (sol 4), Güliz Gener (sağ 3) ile evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 2), Bodrum FK Genel Müdürü Süleyman Tekgül (sağ 2) ile Kulüp Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Servet Çavuşoğlu (solda) yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın (sol 4), Güliz Gener (sağ 3) ile evlendi. Çiftin...

Bodrum Futbol Kulübü (FK) oyuncusu Samet Yalçın (sol 4), Güliz Gener (sağ 3) ile evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 2), Bodrum FK Genel Müdürü Süleyman Tekgül (sağ 2) ile Kulüp Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Servet Çavuşoğlu (solda) yaptı.

İLGİLİ HABERLER

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Efes Deplasmanda Bursaspor'u Yendi
2
Voleybol Haftasında Sonuçlar: Sultanlar ve Efeler Ligi
3
Galatasaray Kulübü Mali Kongresi Sonuçlandı
4
Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti
5
Erciyes'te Plaj Voleybolu Heyecanı Başladı
6
Nesibe Aydın, Emlak Konut'u Deplasmanda Geçti
7
Hull City, Premier Lig Hedefiyle Kadrosunu Güçlendiriyor

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi