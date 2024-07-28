Bodrum FK, Sezon Hazırlıklarını Yoğunlaşarak Sürdürüyor

Bodrum FK'nın Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, yeni sezon için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.

Çift İdman ile Gelişim

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen çift antrenmanla, oyuncular kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık üzerine kuvvet çalışmaları yaparak kendilerini geliştiriyor.

Teknik Çalışmalar ve Esneme Egzersizleri

Antrenmanın bir diğer kısmında ise oyuncular, pas çalışmalarına odaklanarak teknik becerilerini artırıyor. İdmanın sona ermesinin ardından futbolcular, esneme hareketleriyle günün çalışma programını tamamlıyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam etti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam etti.