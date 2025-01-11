Bodrum FK Sözcüsü Onur Talay'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi: VAR Tepkisi!

Bodrum FK'nın Beşiktaş Karşısında Oynadığı Pozitif Futbol

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Bodrum FK'de, yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Onur Talay, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Maç Sonrası Açıklamalar

Talay, Beşiktaş'a karşı pozitif bir futbol sergilediklerini ve maç boyunca yeterince mücadele ettiklerini ancak sonucun kendileri açısında olumsuz olduğunu ifade etti. Talay, "Güzel bir maç oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Soğuk bir akşamda iki takım da elinden gelen mücadeleyi gösterdi." dedi.

İlk yarıda fazla basit goller yediklerini belirten Talay, ikinci yarıda topa hakim olduklarını ve ceza sahasında birçok pozisyona girdiklerini dile getirdi. "Pozitif futbol oynadık, buraya gelip yatmadık. Zaman geçirmeye çalışmadık." şeklinde konuşan Talay, "İkinci yarıda 25 kere ceza sahasında buluşmuşuz." dedi.

VAR Hakeminin Yönetimine Eleştiri

Maçın 62. dakikasında gerçekleşen bir pozisyonla ilgili VAR uygulamasının yönetimini eleştiren Talay, hakem Mehmet Türkmen hakkında düşüncelerini paylaştı: "Bir orta hakem VAR'a çağrıldığında karar vermekten imtina ediyorsa neyi tartışıyoruz?"

VAR hakeminin yabancı olması yönündeki tartışmalara değinen Talay, "Yabancı VAR hakemleri acil bir çözüm değil. Orta hakemler değişmezse sonuç değişmeyecek.” dedi.

Bodrum FK'nın Geleceğine Yönelik Umut

Bodrum FK'nın ligde kalma hedefi ile ilgili olarak Talay, "İkinci yarıda daha iyi bir performans göstereceğiz. İnanıyorum ki ligde kalacağız ve bu ligi iyi bir yerde bitireceğiz." diyerek taraftarlarına umut verdi.

Son olarak Talay, kulüp olarak kurallara uygun bir şekilde yönetildiklerini ve hakem yönetimlerini sorgulamanın şart olduğunu vurguladı. "Bizim güvenimiz kalmadı. Yabancı orta hakem talebimiz olacak." diyerek durumu özetledi.