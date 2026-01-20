Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer PFDK'ya Sevk Edildi

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burhan Eşer, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PDFK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturmasında PFDK’ya sevk edilen yeni isimlerle ilgili açıklama yapıldı. Süper Lig harici profesyonel liglerde son beş yılda görev yapan 297 antrenörün bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.

Ligde haftalardır galip gelemeyen ve dün akşam konuk ettiği Sivasspora 2-1 mağlup olan Bodrum FK’da Teknik Direktör Burhan Eşer’in de PDFK’ya sevk edildiği belirtildi.

