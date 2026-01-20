Malatya Yeşilyurtspor'da Yeni Yönetim Görev Dağılımı

Ramazan Ayhan başkanlığındaki yeni yönetim ilk toplantıda görev dağılımını yaparak altyapı, kurumsal yapı ve sportif başarıyı önceliklendirdi.

Malatya Yeşilyurtspor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından göreve seçilen Ramazan Ayhan başkanlığındaki Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaparak görev dağılımını resmileştirdi.

Toplantıda kulübün kurumsal yapısını güçlendirmek, sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirmek ve özellikle altyapıya yönelik çalışmaları artırmak adına görev paylaşımı titizlikle belirlendi.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Başkan: Ramazan Ayhan

Başkan Vekilliği görevine: Şahin Doğan

As Başkan ve Alt Yapı Sorumluluğu: Seyithan Tekin

Genel Sekreterlik: Ömer Çelik

As Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu: Orman Barman

Basın Sözcülüğü: Yusuf Kocaman

Mali İşler Sorumluluğu: Fatih Altın

T.F.F. İlişkiler Sorumluluğu: Sertaç Güleç

Tesis Sorumluluğu: Numan Özcan

Stat ve Taraftar Sorumluluğu: Osman Gönültaş

As Başkanlık görevine: Okay Demirhan

Denetim ve Disiplin Kurulları

Denetim Kurulu: Nuh Boyraz, Yakup Arkın ve Yunus Şen

Disiplin Kurulu Üyeleri: Enver Türkmen, Erkan Van ve Mehmet Önder Dönük

Başkanın Değerlendirmesi

Ramazan Ayhan kısa bir değerlendirmede bulunarak, "Göreve seçilen tüm yönetim kurulu üyelerimize ve kurullarımızda görev alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Yeşilyurtspor’u hem sportif hem de kurumsal anlamda daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

