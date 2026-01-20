Malatya Yeşilyurtspor'da Yeni Yönetim Görev Dağılımı
Malatya Yeşilyurtspor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından göreve seçilen Ramazan Ayhan başkanlığındaki Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaparak görev dağılımını resmileştirdi.
Toplantıda kulübün kurumsal yapısını güçlendirmek, sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirmek ve özellikle altyapıya yönelik çalışmaları artırmak adına görev paylaşımı titizlikle belirlendi.
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
Başkan: Ramazan Ayhan
Başkan Vekilliği görevine: Şahin Doğan
As Başkan ve Alt Yapı Sorumluluğu: Seyithan Tekin
Genel Sekreterlik: Ömer Çelik
As Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu: Orman Barman
Basın Sözcülüğü: Yusuf Kocaman
Mali İşler Sorumluluğu: Fatih Altın
T.F.F. İlişkiler Sorumluluğu: Sertaç Güleç
Tesis Sorumluluğu: Numan Özcan
Stat ve Taraftar Sorumluluğu: Osman Gönültaş
As Başkanlık görevine: Okay Demirhan
Denetim ve Disiplin Kurulları
Denetim Kurulu: Nuh Boyraz, Yakup Arkın ve Yunus Şen
Disiplin Kurulu Üyeleri: Enver Türkmen, Erkan Van ve Mehmet Önder Dönük
Başkanın Değerlendirmesi
Ramazan Ayhan kısa bir değerlendirmede bulunarak, "Göreve seçilen tüm yönetim kurulu üyelerimize ve kurullarımızda görev alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Yeşilyurtspor’u hem sportif hem de kurumsal anlamda daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.
