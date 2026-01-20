Atakum’da Şampiyonluk Coşkusu: Atakum Belediyespor Sömestr Cup’ta Gururlandırdı

Atakum Belediyesi, Ajax, Juventus ve Paris Saint Germain gibi dünya çapında takımların yer aldığı Sömestr Cup Turnuvasında başarılı performans sergileyen Atakum Belediyespor U-11 ve U-10 takımlarını coşkulu bir törenle karşıladı.

Turnuvaya adlarını yazdırdılar

Türkiye’nin önemli spor organizasyonlarından olan Sömestr Cup’ta Atakum Belediyespor U-11 takımı şampiyonluğa ulaşırken, U-10 takımı klasman ikincisi olarak kente döndü. 16-18 Ocak tarihlerinde Aydın Kuşadasında gerçekleştirilen organizasyonda takımlar sergiledikleri futbolla büyük beğeni topladı.

Şampiyonlara özel tören

Atakum Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen törende, takımlar kentte sevinç gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı. Turnuva boyunca kıran kırana geçen maçlarda oyuncuların performansı ve taraftarların coşkusu ön plana çıktı. U-11 Takımı, Trabzonspor’u seri penaltılarla geçerek şampiyonluk kupasını kaldırdı; U-10 Takımı ise İzmir PSG’yi mağlup ederek turnuvayı ikinci tamamladı.

Oyuncular ve teknik heyet kent caddelerinde zafer turu attıktan sonra Atakum Belediyesine gelerek kutlamalarını sürdürdü. Kutlamalara Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kulüp ve belediye yetkililerinden değerlendirmeler

Başkan Yardımcısı Yıldız törende oyuncuları tek tek tebrik ederek şunları söyledi: "Bu çocuklar, Samsun’un ve Atakum’un gururu oldular. Aydın’da düzenlenen ve Ajax, Paris Saint Germain, Juventus, Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor gibi ünlü takımların bulunduğu Sömestr Cup Turnuvası’nda Atakum Belediyespor Kulübünü temsilen Atakum’un yüzakı oldular. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Atakum Belediyespor, bin 500 üzerinde lisanslı sporcusuyla spora ve eğitime katkı vermektedir. Bunun için başta Başkanımız Erol Giritli olmak üzere Atakum Belediyespor’un tüm yönetim kurulu üyelerini, hocalarımızı, çocuklarımızı ve takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yaklaşık on sene içerisinde, Türk Milli Takımında ve başta Samsunspor’umuz olmak üzere ülkemizin büyük takımlarında top oynayan, gol atan Avrupa’da ün yapan pekçok çocuğumuz olacak. İşte o çocuklar, bu takımın içerisinden çıkacak."

Atakum Belediyespor Kulüp Başkanı Erol Giritli ise duyduğu gururu ifade ederek, "Atakum Belediyespor U-10 takımımız Sömestr Cup Turnuvası’nda İzmir PSG’ye mağlup ederek turnuvayı klasman ikincisi olarak tamamlarken, U-11 takımımız Trabzonspor’u geçerek birinci oldu. Uluslararası arenada adlarını altın harflerle yazdıran çocuklarımızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Atakum’u en güzel şekilde temsil ettiler, gururumuz oldular. ‘Atakum Belediyespor sadece bir spor kulübü değil birlik, dayanışma ve geleceğe umutla bakmanın sembolüdür.’ demiştim. Görev süremiz boyunca altyapıya yatırım yaparak Türk sporuna yeni değerler katmak, şanlı armamızı daha yükseklere çıkarmak için azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta desteğini her zaman üzerinde hissettiğimiz Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel da gösterilen başarıdan memnuniyetini dile getirerek, "Tüm oyuncularımızı ve teknik heyeti yürekten tebrik ediyorum. Sömestr Cup Turnuvası’nda Atatürklü armaya yakışır performans göstererek Atakum’un dinamizmini, 19 Mayıs ruhunu tüm dünyaya gösterdiler. Hepimizi gururlandırdılar. Atakum Belediyesi olarak kentimizde spor kültürünü yerleştirmek, Atakum’u ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edecek sporcular yetiştirmek ve spor dünyasına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Atakum yıl boyunca devam eden sportif faaliyetleri, turnuvaları, eğitimleri ve genç yeteneklere sunduğu imkanlarla Türkiye’nin önde gelen spor kentlerinden biri haline geldi. Eğitim, sanat, spor ve turizm kenti Atakum’da çocuklarımızın, gençlerimizin sesini duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz ve onlara daha geniş imkanlar sunmak için her geçen gün daha büyük bir azim ve şevkle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesporun altyapı başarıları ve saha içi performansı, kentin spor kimliğini güçlendirirken, genç sporcuların ulusal ve uluslararası arenada adını duyurma hedefini destekliyor.

