ESMİAD'tan Eskişehirli Gençlere Tam Destek: Halı Saha Turnuvasında Yanlarında

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD), kentte düzenlenen halı saha turnuvasına katılan genç sporculara verdiği destekle sporun birleştirici gücünü sahaya taşıdı. Dernek, turnuvaya katılan tüm takımlara destek vererek gençlerin sporla iç içe olmasını ve toplum içinde dayanışmanın güçlenmesini hedefledi.

Turnuvada mücadele eden Eskişehirli genç sporcular centilmenlik, takım ruhu ve fair-play anlayışıyla dikkat çekti. ESMİAD yönetimi, sonuçlardan bağımsız olarak tüm takımların emeğine saygı gösterdi ve gençlerin yanında olduğunu vurguladı.

ESMİAD'dan Açıklama

ESMİAD Yönetimi adına yapılan açıklamada, sağlanan desteklerin yalnızca sportif faaliyetlerle sınırlı olmadığı belirtildi. Açıklamada, gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlama, özgüven kazanmalarına yardımcı olma ve dayanışma bilincini güçlendirme amaçlarının ön planda olduğu ifade edildi.

Can Yapraklı tarafından aktarılan bilgilere göre ESMİAD, gençliği ve sporu önceleyen projelerini önümüzdeki süreçte de sürdürecek. Dernek, bu tür etkinliklerle gençlerin toplumsal katılımını artırmayı ve sporu yaygınlaştırmayı hedefliyor.

ESMİAD yönetimi, halı saha turnuvasına katılan tüm genç sporcuları tebrik ederek, sporun birleştirici gücüne katkı sunmaktan gurur duyduklarını ve her zaman gençlerin destekçisi olacaklarını kamuoyuyla paylaştı.

ESMİAD'ın bu tür girişimleri, Eskişehir'deki gençlerin spor ve sosyal yaşamına olumlu katkı sağlamayı sürdürürken, toplumsal dayanışma ve fair-play kültürünü güçlendirmeye devam ediyor.

