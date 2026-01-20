Burcu Öncel Dünya 4.'sü Oldu — Nimes Archery'de Türk Başarısı

Burcu Öncel Dünya 4.'sü Oldu

Nimes Archery'de U15'te ilk uluslararası deneyimle dikkat çeken sonuç

12 yaşındaki Burcu Öncel, Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenen Uluslararası Nimes Archery turnuvasında U15 kategorisinde mücadele ederek dünya 4.'sü oldu. Genç sporcu, kendisinden büyük rakipleri geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Turnuva, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery-WA) tarafından bu sene 28.’si düzenlendi. Organizasyon Nimes kentinde gerçekleştirildi ve yarışmaya Türk sporcular damga vurdu.

50 ülkeden bin 355 sporcunun katıldığı etkinlikte Burcu Öncel, U15 kategorisinde ilk kez uluslararası mücadele etti. Altınok Kulübü sporcusu olan Öncel'in bu deneyiminin ilk uluslararası yarışması olduğu bildirildi.

Altınok Kulübü çatısı altındaki genç sporcu, yaşının küçük olmasına rağmen gösterdiği performansla geleceğe dair umut verdi.

BURCU ÖNCEL (ORTADA), KENDİNDEN BÜYÜK RAKİPLERİ GEÇEREK DÜNYA 4.’SÜ OLDU.