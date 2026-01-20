Burcu Öncel Dünya 4.'sü Oldu — Nimes Archery'de Türk Başarısı

12 yaşındaki Burcu Öncel, Fransa'daki Nimes Archery'de U15'te yarışıp 50 ülkeden 1.355 sporcunun yer aldığı turnuvada dünya 4.'sü oldu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:03
Nimes Archery'de U15'te ilk uluslararası deneyimle dikkat çeken sonuç

12 yaşındaki Burcu Öncel, Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenen Uluslararası Nimes Archery turnuvasında U15 kategorisinde mücadele ederek dünya 4.'sü oldu. Genç sporcu, kendisinden büyük rakipleri geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Turnuva, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery-WA) tarafından bu sene 28.’si düzenlendi. Organizasyon Nimes kentinde gerçekleştirildi ve yarışmaya Türk sporcular damga vurdu.

50 ülkeden bin 355 sporcunun katıldığı etkinlikte Burcu Öncel, U15 kategorisinde ilk kez uluslararası mücadele etti. Altınok Kulübü sporcusu olan Öncel'in bu deneyiminin ilk uluslararası yarışması olduğu bildirildi.

Altınok Kulübü çatısı altındaki genç sporcu, yaşının küçük olmasına rağmen gösterdiği performansla geleceğe dair umut verdi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

