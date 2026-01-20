Söğütspor Antalya kampını değerlendirdi: Savaş Akgün açıklıyor

Söğütspor Antalya kampını değerlendirdi

Kampın amacı ve genel tablo

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’ta mücadele eden Bilecik temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya kampına girdi. Ligin ilk yarısını 19 puanla 6. sırada tamamlayan ekip, son 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yükselişe geçmişti.

Antrenör Savaş Akgün, kampın öncelikli hedefini takımın fiziksel durumunu iyileştirmek, güçlenmek, birlikte daha iyi hareket etmek ve kaynaşmak olarak özetledi. Akgün, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ikinci etap kampında daha çok saha çalışmaları ve hazırlık maçlarıyla ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmayı amaçladıklarını belirtti.

Kamp süreci ve antrenman programı

Akgün, ilk yarı sonrası oyunculara bir haftalık izin verildiğini, dinlenme sürecinin ardından Söğüt’te yeniden toplandıklarını ve hazırlık maçları yapmak amacıyla Antalya kampını sürdürme kararı aldıklarını aktardı. Antalya kampının ilk gününde antrenmanlara başladıklarını ve gün içinde iki antrenmanın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kamp takvimi içinde çarşamba günü bir hazırlık maçı planlandığını, çalışmaların perşembe günü tamamlanarak Antalya kampının ilk etapının sona ereceğini söyledi. Daha sonra Söğüt’te çalışmaların devam edeceğini ve Pazartesi günü oyunculara izin verilip maç haftasına girileceğini kaydetti.

Taraftar ve camiaya çağrı

Akgün, ortamın ve arkadaşlığın iyi olduğunu, iklim koşullarının saha çalışmalarını engellemediğini vurguladı. Söğüt halkını futbola düşkün bir topluluk olarak tanımlayan Akgün, taraftarların takımı içeride ve dışarıda hiç yalnız bırakmadığını dile getirdi. Tüm camianın, taraftar, basın, teknik ekip, futbolcular ve diğer paydaşların ortak hedefinin Söğütspor’un başarısı olması gerektiğini belirtti.

Transfer değerlendirmesi

Ara transfer dönemini de değerlendiren Akgün, planlamaları doğrultusunda birkaç genç oyuncuyu kadroya kattıklarını ve bazı oyuncuların ayrıldığını söyledi. Eksik alanları gördüklerini ve bu doğrultuda transferler gerçekleştirdiklerini belirtti. Şu anda takımın genç bir oyuncu grubundan oluştuğunu, performanslara göre gerektiğinde yeni takviyeler yapmayı planladıklarını ifade etti.

Sonuç olarak, Savaş Akgün Antalya kampını verimli bulduklarını, hazırlık maçları ve saha çalışmalarıyla ikinci yarıya daha diri, tempolu ve güçlü bir Söğütspor çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

