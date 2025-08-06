Bodrum FK, Yeni Sezon İçin Dayanışma Etkinliğinde Buluştu

Bodrum FK, Yeni Sezon Öncesi Dayanışma Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Trendyol 1. Lig takımlarından Sipay Bodrum FK, 2025-2026 sezonu öncesi düzenlediği dayanışma etkinliğinde farklı kesimlerden katılımcılarla buluştu. Etkinlik, ilçedeki bir otelde gerçekleştirildi ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve basın mensupları katıldı.

Aşkın Demir: "Üst Lige Çıkmak İçin Hep Birlikte Çalışacağız"

Kulüp başkanı Aşkın Demir, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon için duyduğu heyecanı ve kulübün hedeflerine bağlılıklarını dile getirdi. Bu yıl tesisleşmeye daha fazla önem vereceklerinin altını çizen Demir, mevcut kadroda çok fazla değişiklik olmayacağını belirtti. Ayrıca, yabancı futbolcu sayısındaki değişimi de ele aldı.

Demir, "Geçen yıl kadromuzda 13 yabancı futbolcu vardı, bu yıl ise bu sayı 8'e düştü. Dışarıda bırakmamız gereken 5 yabancı futbolcumuz var. Şu an 2 oyuncuyla yollarımız ayrıldı, 3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. 2 yeni genç futbolcu aldık ve geçen yılki kadromuzun arkasındayız. Başarı yalnızca puanlarla ilgili değil, üst lige çıkmak için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz." dedi.

Burhan Eşer: "Kulübümüzü Hak Ettiği Yere Getireceğiz"

Teknik direktör Burhan Eşer de etkinlikte duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bu göreve layık görülmüş olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Eşer, taraftarlarının önemine vurgu yaptı. Taraftar desteğinin her zaman kendileri için kritik olduğunu belirten Eşer, "İnşallah alnımızın akı ile bu görevi yerine getirip, kulübümüzü hak ettiği yere getireceğiz. Burada kendi başarımdan önce kulübümün başarısı benim için öncelik taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Eşer, ayrıca, futbolcularda yüksek bir fizik kapasite ve performans anlayışı benimsediklerini, bu sistemin tüm oyuncular üzerinde olumlu etkiler yarattığını aktardı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sipay Bodrum FK, yeni sezon öncesi düzenlediği dayanışma etkinliğinde buluştu. Kulüp başkanı Aşkın Demir, açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sipay Bodrum FK, yeni sezon öncesi düzenlediği dayanışma etkinliğinde buluştu. Kulüp başkanı Aşkın Demir, açıklamalarda bulundu.