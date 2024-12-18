Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri 2023 Sahiplerini Buldu

Boğaziçi Üniversitesi 14. Spor Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu, bu yıl 14. kez düzenlenen Spor Ödülleri törenini üniversitenin güney kampüsünde gerçekleştirdi. Törende, öğrenciler tarafından farklı kategorilerde seçilen "Yılın Enleri" açıklandı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

En iyi takım ödülünü Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı alırken, A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu en iyi futbolcu, 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Gökhan Durmaz ise en iyi antrenör ödülünün sahibi oldu.

En iyi bireysel sporcu ödülünü milli atlet Ersu Şaşma, en iyi çıkış yapan sporcu ödülünü milli tenisçi Zeynep Sönmez, en iyi basketbolcu ödülünü NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ve en iyi voleybolcu ödülünü milli voleybolcu Melissa Vargas kazandı.

Programda özel başarı ödülleri de verildi. Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı ile milli para okçu Öznur Cüre bu ödüllerin sahipleri oldu.

Ödül Kazanan İsimler

Yılın en iyi takımı: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı

Yılın en iyi bireysel sporcusu: Ersu Şaşma (Milli atlet)

Yılın en iyi antrenörü: Gökhan Durmaz (Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü)

Yılın en iyi futbolcusu: Hakan Çalhanoğlu (Milli futbolcu)

Yılın en iyi basketbolcusu: Alperen Şengün (Milli basketbolcu)

Yılın en iyi voleybolcusu: Melissa Vargas (Milli voleybolcu)

Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Zeynep Sönmez (Milli tenisçi)

Yılın en iyi spor yöneticisi: Mehmet Akif Üstündağ (Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı)

Yılın en iyi spor yorumcusu: Nihat Kahveci (Eski futbolcu)

AXA Sigorta Özel başarı ödülü: Bengisu Avcı (Ultra maraton yüzücüsü)

Anadolu ISUZU özel başarı ödülü: Öznur Cüre (Milli para okçu)

Ada Bıçakçı yılın en iyi genç sporcusu: Kuzey Tunçelli (Milli yüzücü)

Yaşam boyu başarı ödülü: Aydın Örs (Eski basketbol antrenörü)

Mustafa Dilber Boğaziçi spor elçisi ödülü: Emre Turanlı

Metin Balcı Boğaziçi yılın takımı ödülü: Boğaziçi Kürek Takımı

Ödül Töreninden Açıklamalar

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ödül almanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, "Hep birlikte bu ülkenin gururu olacağız" dedi. Ayrıca, 2028 Olimpiyatları için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Ödül kazanan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, "Paralimpik ülkesi olma yolunda emin adım ilerliyoruz. 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda tarihi bir başarı yakaladık" şeklinde konuştu.

Gökhan Durmaz ise, "2024 yılı bizim için çok güzel geçti. Bu başarıları dünya şampiyonasında da devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.