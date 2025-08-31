DOLAR
Bogdan Bogdanovic, sakatlık nedeniyle EuroBasket 2025'ten çekildi

Sırbistan'ın yıldızı Bogdan Bogdanovic, diz sakatlığı nedeniyle EuroBasket 2025'in kalan maçlarında forma giyemeyecek.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 13:46
Sırbistan'ın A Grubu'ndaki yıldızı turnuvayı kapattı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Milli Takım ile aynı grupta yer alan Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic, sakatlığı nedeniyle turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek.

EuroBasket 2025'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki şutör oyun kurucunun dizinden yaşadığı sakatlık gerekçesiyle şampiyonayı kapattığı belirtildi.

A Grubu'nda Sırbistan'ın çıktığı ilk 2 maçta forma giyen Bogdanovic, 9 sayı, 4 asist ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

