Bogdanovic'ten Türkiye'ye Tebrik, FIBA ve NBA'den Şengün'e Övgü

EuroBasket 2025 A Grubu'nun 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup eden Türkiye, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna avantajlı çıktı. Maç sonrası rakip takımın yıldız ismi Bogdan Bogdanovic, Türkiye'yi tebrik eden bir mesaj paylaştı; aynı zamanda FIBA ve NBA de milli oyuncu Alperen Şengün'ü ön plana çıkardı.

Bogdanovic'ten kısa ve net mesaj

Bogdanovic, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformu hesabında maç skorunu gösteren görsel ile "Tebrikler Türkiye. Yine görüşürüz." ifadelerini paylaştı. Türkiye ile Sırbistan, turnuvada sonraki turları geçmeleri halinde finalde yeniden karşılaşma ihtimali taşıyor.

Bogdanovic, A Grubu'nda ilk iki maçta forma giymiş; sakatlığı nedeniyle turnuvanın kalan bölümünde görev yapamayacak.

Türkiye lider tamamladı, son 16 eşleşmeleri belli oldu

A Milli Takım, Sırbistan galibiyetiyle 5'te 5 yaparak A Grubu'nu lider bitirdi. Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan İsveç ile eşleşecek. Sırbistan ise grup ikincisi olarak son 16'da Finlandiya ile karşılaşacak.

FIBA ve NBA'den Şengün'e övgü

FIBA EuroBasket, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda hesabından, milli oyuncu için "Bebek Jokic değil. Ona 'Baba Şengün' deyin." paylaşımında bulundu. Houston Rockets da FIBA'nın bu paylaşımını kendi hesabından aktardı.

NBA ise Şengün'ün performansını "Neredeyse \"triple-double\"lık bir performans. 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asist. Tebrikler Alperen Şengün. Durant ile Şengünlü Rockets'ı hayal edebiliyor musun?" sözleriyle övdü. Rockets, geçen haziran ayında 15 kez All-Star seçilen Phoenix Suns'tan yıldız oyuncu Kevin Durant'ı kadrosuna katmıştı.