Bolu'da 15 Yaş Altı Grekoromen Güreşçileri Balkan Şampiyonası'na Hazır

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da kampa giren 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Kamp detayları ve hedefler

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde, Karaçayır Mahallesi'ndeki kampta 20 genç güreşçi antrenörlerin gözetiminde rakipleriyle mücadele etmek üzere çalışıyor. Sporcular, 7-12 Ekim tarihlerinde Romanya'nın Kaloşvar (Cluj-Napoca) kentinde yapılacak şampiyonada mindere çıkacak.

Grekoromen Güreş A Milli Takım Antrenörü Serkan Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Romanya'daki şampiyonaya 15 yaş altı kategorisinde 20 sporcu ile katılacağız ve her sıklette iki sporcunun yarışacağı müsabakalarda 15, 17 ve 20 yaş altı güreşçiler mücadele edecek." dedi.

Çalışma programı ve uzun vadeli hedefler

Özden, kamp ve antrenmanların verimli geçtiğini belirterek, "Altyapıda iyi sporcularımız var. Geleceğin şampiyonlarını burada yetiştirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısa dönemdeki hazırlık programı hakkında da bilgi veren Özden, "Maçlara hazır durumdayız. Antrenmanlarımız az. Her gün tek antrenman yapıyoruz. Sporcuların hepsinden madalya bekliyoruz. Bütün sporcularımız iyi. Madalyadan ziyade hedefimiz daha ilerisi. Burada madalyadan daha çok sporcularımıza güreşi öğretmeyi, o atmosferi kaldırmayı öğretiyoruz." diye konuştu.

Özden, asıl hedeflerinin 2032 Olimpiyatları olduğunu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. "Önümüzdeki olimpiyatlar, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonalarında bizi en iyi şekilde temsil edecek sporcular buradan çıkacak inşallah." dedi.

Milli takımın Bolu kampı 5 Ekim'de sona erecek.