Bolu Valisi Kılıç, Kadın Güreş Milli Takımı'nı Ziyaret Etti

Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Kadın Güreş Milli Takımı'na Destek

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Paris Olimpiyat Oyunları için hazırlanan Türkiye Kadın Güreş Milli Takımını Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde ziyaret etti.

Milli Takım Tekliflerinden İleriye Dönük Umutlar

Milli takım teknik direktörü Efraim Kahraman ile birlikte çalışan güreşçiler Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan, Zeynep Yetgil ve Nesrin Baş olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Kılıç, 16 gündür devam eden hazırlıkları yerinde inceledi.

Kılıç, yaptığı konuşmada, diğer spor branşlarındaki sporcuların da çok iyi hazırlandığını, olimpiyatlarda geçmişe göre daha fazla madalya beklentisi olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora büyük önem verdiğini belirten Kılıç, "Sporun altyapısının gelişmesi anlamında son yıllarda olağanüstü bir çaba var. Sporcuların gelişmesi için önemli çalışmalar yapıldı." dedi.

Türk Kadınlarının Gücü Vurgulandı

Kılıç, olimpiyatlara katılacak olan kadın güreşçilerin Türk kadınını en iyi şekilde temsil edeceğini ve başarılar elde edeceğini söyledi. Efraim Kahraman, ziyaretleri için Kılıç’a teşekkür ederek, "Bizim takımımız Avrupa şampiyonu. İnşallah alnımızın akıyla bayrağımızı göndere çektiririz." açıklamasında bulundu.

Yasemin Adar Yiğit'in Başarı Beklentisi

Milli takım kaptanı Yasemin Adar Yiğit ise, "Bu benim üçüncü olimpiyatım. Her biri altın madalyaya aday olan sporcularla birlikte buradayız. Bolu her zaman bize uğurlu geliyor." şeklinde konuştu. Yiğit, Bolu'nun kendilerine sağladığı destek sayesinde başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını ifade etti.

Kadın Güreş Milli Takımı, 2 Ağustos'ta Aladağ kampını tamamladıktan sonra Paris'e transfer olacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde, teknik direktör Efraim Kahraman gözetiminde milli güreşçiler Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan, Zeynep Yetgil ve Nesrin Baş olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı'na ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde, teknik direktör Efraim Kahraman gözetiminde milli güreşçiler Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan, Zeynep Yetgil ve Nesrin Baş olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı'na ziyaret etti.